Учені знайшли птаха з ідеальним камуфляжем: який вигляд має

Вальдшнеп

На різних континентах світу поширений птах Вальдшнеп. Він проживає у лісі, веде переважно нічний спосіб життя та має дивний демонстративний політ.

Про це повідомляє Discover Wildlife.

Що відомо про птаха

Відомо, що цей ґрунтолюбний вид літає рідко, окрім випадків міграції або залицяння, і зазвичай не ходить у воду.

Його оперення забезпечує камуфляж на лісовій підстилці, де він гніздиться, а його короткі крила та міцні ноги сприяють лісовому способу життя.

Ці птахи можуть шукати їжу на лісових алеях вночі або переміщатися на навколишні пасовища, щоб годуватися, де до них може приєднатися звичайний бекас, якщо ґрунт достатньо вологий. В іншому випадку вони стикаються з малою конкуренцією з боку інших видів куликів.

Раніше орнітологи виявили птахів, які виявилися розумніші, ніж вважалося.

Зокрема, воронові продемонстрували здатність не просто вирішувати задачі, а й планувати майбутні дії. Фіксувалася поведінка стратегів, яким притаманний аналіз ситуації, відкладання рішень та оцінка ризиків. Така поведінка цих птахів нагадує дитячі методи проходження логічних тестів.