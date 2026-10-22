Загадковий вірус Шамонда уперше вбив людину: що відомо про нову небезпеку

Смерть від вірусу Шамонда у Франції зафіксували у жовтні / © Колаж ТСН.ua

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У Франції зафіксували незвичайний випадок: вірус Шамонда, який десятиліттями виявляли переважно у тварин, уперше зафіксували в людини. Пацієнт помер на початку жовтня в лікарні Hospices Civils de Lyon. Перед зараженням він уже мав серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема тяжкий імунодефіцит.

Про це повідомило Міністерство сільського господарства Франції.

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Як людина могла заразитися вірусом Шамонда

За попередньою версією французьких фахівців, зараження могло статися через укус дрібної кровосисної мошки роду Culicoides. Припускають, що це сталося на сході Франції — у регіоні, де вірус циркулював серед тварин навесні та влітку 2026 року.

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Мошки цього роду переносять віруси між тваринами. Раніше вважалося, що вірус Шамонда не здатний заражати людей, тому виявлений випадок став несподіванкою для фахівців.

Французьке відомство зазначило, що неврологічні ускладнення, які спостерігали в пацієнта перед смертю, дуже ймовірно були пов’язані з інфекцією. Водночас обставини зараження та його зв’язок із перебігом основного захворювання продовжують досліджувати.

Що таке вірус Шамонда

Вірус Шамонда належить до групи орто-бунявірусів і вперше був виявлений у Нігерії в середині 1960-х років. Протягом наступних десятиліть його періодично знаходили у тварин в Африці, а також у Японії.

До Європи вірус дістався влітку 2026 року. Його виявляли в господарствах Німеччини, Швейцарії та Франції, а згодом — і в інших європейських країнах. Основними господарями вірусу серед тварин вважають велику рогату худобу.

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Заражені корови можуть мати підвищену температуру, діарею, млявість і зниження надоїв. У вагітних тварин також можливі викидні та вроджені вади у потомства. Водночас у більшості випадків гострі симптоми в худоби минають, а вплив вірусу на здоров’я тварин і надалі вивчають.

Вірус також виявляли в овець, кіз, альпак і коней. У деяких коней фіксували неврологічні симптоми, однак фахівці ще досліджують, наскільки безпосередньо інфекція пов’язана з такими виявами.

Чи небезпечний вірус для людей

Французькі органи влади наголошують, що наразі не встановили ризику для здоров’я населення загалом. Випадок називають винятковим, адже пацієнт мав тяжкий імунодефіцит, який міг зробити його особливо вразливим до інфекції.

Водночас цей випадок потребує подальшого вивчення. Фахівцям належить з’ясувати, за яких умов вірус зміг інфікувати людину, чи мав значення стан її імунної системи та наскільки ймовірні подібні випадки в майбутньому.

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Поки що немає підстав стверджувати, що вірус Шамонда почав масово заражати людей або що він передається від людини до людини. Перший задокументований випадок змінює попередні уявлення про вірус, але сам по собі не свідчить про початок епідемії.

Небезпечні віруси: за якими спалахами стежать медики

У Нігерії підтвердили випадок зараження вірусом Ебола різновиду Бундібуджіо в жінки, яка прибула з Уганди. Медики вже встановили 44 людини, які могли контактувати з пацієнткою, та взяли їх під спостереження. Ебола в Нігерії стала приводом для посилення інфекційного контролю, хоча міжнародні обмеження на подорожі ВООЗ наразі не рекомендує.

Раніше нові випадки Еболи фіксували й у Кенії, де серед інфікованих опинилися медичні працівники, які доглядали першого пацієнта. Влада встановлювала контакти хворих і посилювала контроль, щоб не допустити подальшого поширення інфекції. Зараження Еболою в Кенії показало, наскільки важливими є швидке виявлення випадків і спостереження за контактними особами.

В Україні також реєстрували випадки захворювання, яке передається через укуси кровосисних комах. За перше півріччя 2026 року в Сумській і Полтавській областях виявили два випадки гарячки Західного Нілу. Випадки гарячки Західного Нілу нагадують, що переносники вірусів можуть становити загрозу для людей, хоча ризики та шляхи передавання різних інфекцій суттєво відрізняються.

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