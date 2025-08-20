У Польщі міг впасти російський "Шахед" — Rzeczpospolita

У Польщі розслідують загадковий вибух / © inpoland

У Польщі в селі Осіни Люблінського воєводства пролунав гучний вибух. Міністр національної оборони Польщі заявив, що наразі розслідуються три сценарії: військовий безпілотник, безпілотник контрабанди або акт саботажу.

Видання Rzeczpospolita заявило, що за їхньою інформацією, це міг бути російський «Шахед».

Місцевий поліцейський Марцін Йозвік в розмові з TVN24 повідомив, що правоохоронці отримали повідомлення про вибух о 2:22 ночі в селі Осіни. Поліцейські знайшли на місці підгорілі металеві та пластикові уламки.

Поляки встановлюють, що це був за загадковий предмет. Відомо також, що вибух був настільки сильним, що в трьох сусідніх будинках вилетіли шибки з вікон. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Наразі поліція охороняє розкидані елементи та територію. На місці, як повідомив старший сержант Марцін Йозвік, територія випалена, але немає кратера від удару. Як повідомив Зенон Пісєвіч, командир Державної пожежної охорони в Лукові, не було необхідності проводити гасіння.

У Мережі також опублікували момент вибуху.

Як повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, «після проведення попереднього аналізу записів радіолокаційних систем, минулої ночі не було зафіксовано порушення польського повітряного простору ні з боку України, ні з боку Білорусі».

«За попередньою аналізом, радіолокаційні системи не зафіксували порушення повітряного простору, що не означає, що ми не будемо перевіряти подію в цьому напрямку. Це одна з гіпотез. Дрони — це невеликі об’єкти, тому що, найімовірніше, ми говоримо про дрон, який розбився. Наразі він не має ознак, які б одразу свідчили про військовий характер, — сказав міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.

«З неофіційної інформації, яку отримала газета Rzeczpospolita, випливає, що об’єктом, який вибухнув в Осінах, міг бути іранський безпілотний апарат типу Shahed 131 або 136 (у російській термінології Герань-1 і Герань-2). У 2023 році Росія розпочала виробництво Shahed 136 з використанням власних електронних компонентів», — йдеться у матеріалі видання.

Нагадаємо, у Польщі, а саме селі Осіни Люблінського воєводства, що межує з Україною, стався вибух невідомого предмета. Інцидент обійшовся без постраждалих, однак пошкодив житлові та господарські будівлі.