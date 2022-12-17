Захарова істерично заявила про "утиск російськомовних", бо Молдова заборонила мовлення телеканалів за пропаганду

В МЗС РФ вимагають "вжити всіх належних заходів щодо виправлення цієї неприйнятної ситуації".

У Міністерстві закордонних справ РФ звинуватили Молдову в "утиску російськомовних" через те, що Кишинів вирішив призупинити мовлення шести проросійських телеканалів за поширення неправди.

Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, чий коментар опублікувало російське міністерство.

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У зовнішньополітичному відомстві заявили, що Молдова "зберігає курс на знищення будь-яких форм інакодумства в країні", використовуючи методи тоталітарної цензури і "зачищаючи національний інформаційний простір від останніх вогнищ альтернативних точок зору".

"Розглядаємо цю заборону як безприкладний акт політичної цензури, як наругу над принципом плюралізму ЗМІ та брутальне нехтування правом на свободу доступу до інформації, про свою прихильність до яких регулярно заявляють у політичному керівництві Республіки. У світлі безпрецедентних наслідків його реалізації для російськомовної частини населення країни кваліфікуємо його також як цинічний утиск прав національних меншин", - заявило російське відомство.

Нагадаємо, 16 грудня Комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про відкликання ліцензій у шести російськомовних телеканалів: Orhei TV, NV6, NTV Moldova, Accent TV, RTR Moldova та Primul in Moldova. У Молдові це рішення пояснили тим, що телеканали поширювали некоректну інформацію при висвітленні подій у країні, а також війни в Україні.

Зауважимо, Захарова уже не вперше звинувачує Молдову у "утиску російськомовних". Так, у своїй останній заяві речниця МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала новий Кодекс про вибори в Молдові. Вона висловила думку про те, мовляв, він "призведе до обмеження прав російськомовного населення Молдови та завдасть шкоди двостороннім відносинам із Росією".

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