Захід готовий покласти на Трампа відповідальність за "брудну угоду" стосовно України – The Times

Європейські уряди незадоволені перемогою Дональда Трампа на виборах у США, і бояться його. Однак, перемога Трампа має для Заходу одну важливу перевагу – привід відмовитися від України.

Про це пише Макс Гастінгс у статті для The Times.

"Він (Трамп) позбавить їх відповідальності в Україні і візьме на себе більшу частину провини за зраду", – вважає він.

Як пише Гастінгс, останнім часом стає дедалі очевидніше, що Путін перебуває у виграшній позиції, показавши, що він жорсткіший і підліший, ніж Захід.

"Європейські країни, що перебувають в умовах економічних проблем, багато в чому обумовлених цінами на енергоносії, відчайдушно хочуть, щоб російська нафта і газ знову текли до них. Їм відверто нудно в Україні", - зазначає він.

Крім того, пише оглядач, багато європейських чиновників і генералів висловлюють думку, що безглуздо продовжувати підтримку, якщо немає жодної надії на перемогу України.

Водночас, як пише автор, потрібно пам'ятати, що Путін не пішов на війну тільки для того, щоб додати землі до своєї імперії. Його умовою буде те, що Україна має стати нейтральною, і це відкриє шлях для подальших завоювань Росії в майбутньому, застерігає Гастінгс.

Макс Гастінгс наголошує, що для уникнення майбутньої можливої війни на своїй території Європа має наполягати на військових гарантіях майбутнього України. Крім того, мільйони українських біженців у Європі повернуться додому тільки в тому разі, якщо їм буде куди повернутися, а не на завалений уламками полігон для бомбардувань.

"І для України, і для західних союзників буде непросто знайти вихід із війни, який не буде здачею Путіну. Для цього життєво важливо продовжувати озброювати і фінансувати людей Зеленського... Тільки якщо Путін страждає від болю на полі бою, він може поступитися хоч якоюсь часткою справедливості", Макс Гастінгс підкреслює експерт.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість створення 800-мильної буферної зони між російськими та українськими військами, яку патрулюватимуть європейські та британські військові.

Тил посипався, а Захід мовчить? Жорін розповів, у чому секрет перемоги України

Читайте також: