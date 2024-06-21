"Захід хоче перемогти, але це безнадійно": Орбан заявив про вагомий нюанс військової місії НАТО в Україні

Віктор Орбан переконаний, що РФ можна перемогти ціною сотень тисяч життів, проте питання полягатиме в тому, чи стане Україна країною НАТО.

НАТО збирається провести військову місію в Україні, але Угорщина не братиме в ній участі.

Про це премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив в ефірі радіо Kossuth, передає місцеве ЗМІ Portfolio.

Водночас Орбан зазначив, що російський президент Володимир Путін напав на Україну, порушуючи всі принципи міжнародного права, а Захід бачить у цьому можливість послабити Росію.

Угорський премʼєр переконаний, що РФ можна перемогти ціною сотень тисяч життів. Проте питання полягатиме в тому, чи стане Україна країною НАТО.

"Захід хоче перемогти, але я думаю, що це безнадійно. Навіть якщо це вдасться, ціна буде настільки висока, що воно того не варте. Сотні тисяч українців і росіян загинули, майже мільйон дітей залишилися без батьків або не можуть працювати. Ціле покоління опиниться в безвихідній ситуації", – заявив Орбан.

За словами угорського політика, в Будапешта є угода з генеральним секретарем НАТО про те, що Угорщина не братиме участі в місії Альянсу в Україні.

"Є мінімальна мета, яку ми можемо досягти: у нас є угода з генеральним секретарем НАТО. НАТО матиме військову місію в Україні, але Угорщина не братиме в ній участі. Ми досягли угоди не тільки з генеральним секретарем, який йде, а й з генеральним секретарем НАТО, який приходить. Ніхто з НАТО не буде чинити тиск на Угорщину", – додав Орбан.

До того ж, угорські журналісти зазначають, що НАТО не готується до військової місії в Україні в прямому сенсі цього слова, але військовий альянс буде поглиблювати співробітництво між країнами-членами в координації підтримки та навчання для України. Участь у такій співпраці є добровільною і не накладає на Угорщину жодних зобов'язань, тому Угорщині не потрібні особливі гарантії, щоб відмовитися від участі.

Нагадаємо, Угорщина не підтримує вступ України до НАТО та ЄС. Крім того, угорська влада робить неоднозначні заяви щодо війни Росії проти України.