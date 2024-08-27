Захід може залишитися без мікросхем та військової оптики: до чого вдався Китай – FT

Те, що Китай контролює критично важливі напівпровідникові матеріали, б'є по ланцюгах поставок і викликає побоювання щодо скорочення західного виробництва передових мікросхем і військового оптичного обладнання.

Про це йдеться у статті Financial Times.

В Європі за останній рік майже вдічі зросли ціни на постачання германію і галію. Вказані елементи використовуються для виробництва напівпровідників і компонентів військового і комунікаційного обладнання.

У Пекіні це пояснили тим, що вони захищають "національну безпеку та інтереси" у відповідь на обмеження США на продаж сучасних мікросхем та обладнання для виробництва мікросхем.

"Обмеження і подальший експортний контроль підкреслили домінування Пекіна у світовому постачанні десятків найважливіших ресурсів", - йдеться в повідомленні.

У даних, які наводить геологічна служба США вказано, що країна виробляє 98% світових поставок галію і 60% германію.

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"Ситуація з Китаєм критична. Ми залежимо від них", – розповіла виданню особа, яка представляє великого споживача напівпровідникових матеріалів.

Аналітики також зазначили, що уряд президента Сі Цзіньпіна готовий націлитися на західні економічні інтереси.

"Мета – завдати удару у відповідь на контроль над доступом Китаю до найсучасніших мікросхем та інших передових технологій", - вказано в повідомленні.

Загальний експорт китайського гелію скоротився приблизно наполовину з моменту запровадження контролю:

"Якщо Китай скоротить експорт галію, як це було в першій половині року, то наші запаси будуть витрачені і виникне дефіцит", – вказав він.

Раніше ми повідомляли, що Китай направляє до Тайваню бойові літаки та кораблі.

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