Захід не бачить іншого вибору, окрім як продовжувати підтримувати Україну - WSJ

Західні дипломати кажуть, що Вашингтон та його союзники не бачать перспектив скорого припинення війни в Україні шляхом переговорів, враховуючи високі ставки для Москви та Києва, а також той факт, що обидві сторони вірять у свою перемогу.

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) та її члени заявляють, що вони сповнені рішучості продовжувати надавати економічну та військову допомогу Україні, оскільки вона бореться за повернення досягнень російських військ і покарати Москву санкціями за її напад на свого сусіда. Водночас лідери західних країн наразі не мають чіткого уявлення щодо того, як може виглядати мирне врегулювання війни Росії проти України.

Про це пише The Wall Street Journal.

Однак партнери не підштовхують нашу країну до рішень, які б суперечили її інтересам.

Деякі законодавці США, стурбовані витратами на війну та можливістю ескалації, наполягали на мирних переговорах. Законодавці-республіканці поставили під сумнів продовження фінансування, а нещодавнє опитування Wall Street Journal показало, що підтримка України серед виборців-республіканців падає.

Але уряди США та Європи кажуть, що Кремль посилює війну, а не створює можливості для справжніх переговорів.

"Я не думаю, що ні Берлін, ні Париж, ні Вашингтон зараз підштовхнуть Київ ухвалити те, що, на думку Зеленського, не в інтересах України", - сказав голова офісу Європейської ради з міжнародних відносин у Варшаві Пьотр Бурас.

Так, офіційні особи кажуть, що існує потенціал для розбіжностей між західними урядами, якщо, наприклад, українські війська надалі кинуть виклик очыльнику Кремля Путіну, прагнучи деокупувати територію Криму, який РФ анексувала у 2014 році. При цьому лідери поки відкладають це питання.

Водночас The Wall Street Journal пише: "У зв’язку з тим, що Україна повертає окуповану Росією територію, а її громадяни стикаються з припиненням електроенергії та водопостачання, спричиненими нападами Росії на цивільні об’єкти, президент України Володимир Зеленський каже, що зараз не час відступати, і що довгострокового миру з паном Путіним неможливо досягти."

Хоча дипломати кажуть, що західні країни обмінюються думками щодо можливих умов миру, публічно майже всі лідери та високопосадовці уникають зауважень, які могли б загрожувати Україні.

Путін каже, що він відкритий до переговорів, щойно США скерують Київ до перемовин. Але враховуючи ескалацію війни російським президентом, проголошену ним анексію української території та мобілізацію додаткових військ на фронт, західні уряди не роблять спроб змусити Зеленського до мирних переговорів.

Дипломати також зазначають, що в європейських столицях занепокоєні будь-якими формами позаштатної дипломатії з Росією, після того, як Франція та Німеччина висували пропозиції щодо можливих мирних домовленостей перед повномасштабною агресією РФ та регулярно вступали у контакти з Кремлем у перші тижні війни.

The Wall Street Journal зазначає, що розбіжності можуть виникнути пізніше.

Так, колишній французький чиновник, який зараз є професором Центру вивчення війни в Данії, Олів'є Шмітт зазначив, що найбільш гострим буде питання про те, чи повинна Україна бойкотувати мирні переговори з РФ, доки не відвоює всю свою втрачену територію, включно з Кримом. Якщо переговори триватимуть, поки Росія продовжуватиме окуповувати частину України, скільки зусиль потрібно буде докласти Києву, щоб повернути всю свою територію.

"У якийсь момент одні країни намагатимуться приборкати Україну, а інші будуть казати, що вони повністю мають право намагатися максимізувати свої вимоги", - сказав він.

Голова варшавського офісу Європейської ради з міжнародних відносин Пьотр Бурас зазначив, що ще один розкол у західних столицях пов’язаний з тим, чи можливий якийсь міцний мир без усунення Путіна.

Також повідомляється, що зараз навіть політики, які колись були головними прихильниками тісніших зв’язків з Росією, кажуть, що Захід має продовжувати свій теперішній курс.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен у неділю під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Китаю Ван І обговорив війну Росії проти України.

Нещодавно у Кремлі заговорили про переговори із США та назвали умову – "прислухатися до "занепокоєнь РФ".