Захід не повинен слухати бряцання зброєю Путіна, а має підтримувати Україну — Трасс

За її словами, українці "перехитрили" російського диктатора.
Велика Британія та її союзники мають "не слухати погрози Путіна та його бряцання зброєю, а повинні і надалі підтримувати Україну.
Про це заявила прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс, інформує CNN.
На запитання, як західні лідери мають відреагувати, якщо Путін посилить військову активність в Україні, Трасс відповіла, що вони "не повинні слухати його бряцання зброєю та його фіктивні погрози".
"Замість цього нам потрібно продовжувати вводити санкції проти Росії та підтримувати українців", — наголосила прем'єрка.
За її словами, оголошення Володимиром Путіним мобілізації для посилення вторгнення в Україну свідчить про те, що Київ "перехитрив" російського диктатора.
"Я думаю, що його перехитрили українці. Ми бачили, як українці продовжують протистояти російському наступу. І я думаю, що він не передбачав сили реакції вільного світу", — зазначила Трасс.
Раніше Ліз Трасс заявила, що Британія збільшить військову підтримку України.
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