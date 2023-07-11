Захід образився на Зеленського через допис про НАТО у Twitter: "Заходить занадто далеко"

Втім, деякі західні дипломати заявили, що розуміють почуття українського президента, адже у його країні йде війна.

На Заході деякі дипломати не зрозуміли критику президента України Володимира Зеленського на адресу НАТО та образилися за це, заявивши, що він " заходить занадто далеко".

Про це пише видання Politico.

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"Я критично ставлюся до багатьох аспектів і особливо до ставлення деяких союзників, але я вважаю, що це не продуманий і справедливий підхід. Він заходить занадто далеко", — сказав один високопоставлений дипломат із Центральної Європи.

Втім, деякі західні дипломати заявили, що розуміють почуття українського президента.

"Його розчарування можна зрозуміти, враховуючи агресивну війну Росії. С оюзники завжди погоджують комюніке. Саміт продемонструє непохитну та непохитну підтримку України", - сказав перший високопоставлений дипломат НАТО.

Другий високопоставлений дипломат НАТО додав: "Ми поважаємо все, що він говорить. Тому що вони перебувають у центрі війни, і цілком зрозуміло, що вони мають найбільші сподівання".

Одне джерело, знайоме із поточним проєктом тексту, сказала, що союзники надсилають Києву потужний сигнал і що ця мова майже остаточна, яку Україна має прийняти.

Нагадаємо, вдень 11 липня український президент Володимир Зеленський розкритикував країни-члени НАТО за "невизначеність та неготовність ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу". У дописі у Twitter він повідомив, що Україна отримала сигнали від НАТО про те, що обговорюються формулювання щодо безпеки держави, проте, це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України.

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