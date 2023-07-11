Захід образився на Зеленського через допис про НАТО у Twitter: "Заходить занадто далеко"

Втім, деякі західні дипломати заявили, що розуміють почуття українського президента, адже у його країні йде війна.
На Заході деякі дипломати не зрозуміли критику президента України Володимира Зеленського на адресу НАТО та образилися за це, заявивши, що він "заходить занадто далеко".
Про це пише видання Politico.
"Я критично ставлюся до багатьох аспектів і особливо до ставлення деяких союзників, але я вважаю, що це не продуманий і справедливий підхід. Він заходить занадто далеко", — сказав один високопоставлений дипломат із Центральної Європи.
Втім, деякі західні дипломати заявили, що розуміють почуття українського президента.
"Його розчарування можна зрозуміти, враховуючи агресивну війну Росії. Союзники завжди погоджують комюніке. Саміт продемонструє непохитну та непохитну підтримку України", - сказав перший високопоставлений дипломат НАТО.
Другий високопоставлений дипломат НАТО додав: "Ми поважаємо все, що він говорить. Тому що вони перебувають у центрі війни, і цілком зрозуміло, що вони мають найбільші сподівання".
Одне джерело, знайоме із поточним проєктом тексту, сказала, що союзники надсилають Києву потужний сигнал і що ця мова майже остаточна, яку Україна має прийняти.
Нагадаємо, вдень 11 липня український президент Володимир Зеленський розкритикував країни-члени НАТО за "невизначеність та неготовність ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу". У дописі у Twitter він повідомив, що Україна отримала сигнали від НАТО про те, що обговорюються формулювання щодо безпеки держави, проте, це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України.
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