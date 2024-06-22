"Захід перейшов власні червоні лінії": Огризко оцінив, які наслідки це матиме для РФ

Сполучені штати дозволили завдавати ударів по території РФ далекобійними ракетами (до 300 кілометрів) і цей процес прискориться. Все через те, що Захід перейшов власні "червоні лінії", які стримували їх у прийнятті рішень щодо війни в Україні останні 2 роки.

Про це заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко, передає Главред.

Він зазначає, що у штатах досі вагаються і шукають виправдання, чому не можна діяти, тоді як Європа, яка ближча до загрози, вже зробила свій вибір.

"Я вже не кажу про Францію, яка зараз відіграє унікальну роль і стає прикладом політичного лідерства. Гадаю, такого ж ми маємо очікувати і від Німеччини, хоча тут є певні моменти. Але за обсягами допомоги Німеччина зараз вийшла в лідери і допомагає Україні всім, чим може. І інформація про те, що німці дадуть черговий Patriot, є тому підтвердженням", - вказує він.

Дипломат наголосив, що перелом щодо допомоги західних країн Україні вже стався.

"Рішення саміту G7, зокрема, про використання російських грошей є підтвердженням того, що нарешті на Заході стали реалістично дивитися на те, що таке Росія, і зрозуміли, що з нею не можна домовитися. А Путін цьому активно допомагає: останній божевільний "план миру" просто підтвердив неадекватність російського диктатора. А отже, зрозуміло, що треба щось із цим робити", - сказав Огризко.

За його словами, це сигнал для США рухатися вперед.

Водночас не означає, що Захід прагне розпаду Росії і появи 15 нових постросійських держав на її місці.

"На жаль, це не так. Але хіба 1991 року історія послухалася американського президента чи британського прем'єра, які так само не хотіли розпаду СРСР? Просто є об'єктивні речі, про які ми з вами щойно говорили, і які підточують зсередини цю досить трухляву конструкцію", - наголосив дипломат.

Нагадаємо, що у Москві вибухнули погрозами після того, як Україна отримала від США дозвіл на використання американської зброї для ударів по території Росії.

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