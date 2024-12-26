"Захід показує, наскільки він слабкий": Жорін про ймовірний напад РФ на Естонію

Жорін припускає, що попри 5 статтю, НАТО не надасть Естонії достатньої допомоги, якшо РФ вирішить на неї напасти.

Дані американського видання Politico, що РФ планує провокації у прокордонному естонському місті Нарва, населеному переважно російськомовними, є цілком ймовірними.

Таку думку висловив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін.

"Стосовно можливості нападу РФ на Естонію і підготовчі та розвідувальні заходи Росії. Не маю сумнівів, що вони це планують", – наголосив Жорін.

На його думку, оскільки Росія не бачить адекватної реакції Заходу на свої дії, то буде нахабніти все більше, а згодом від погроз та провокацій перейде до реальних дій.

Розуміючи, що напавши, наприклад, на Естонію, НАТО теж не "впишеться" так, як має. Усією своєю поведінкою Захід показує, наскільки він слабкий. Росія це обовʼязково використає", – переконаний військовий.

Раніше видання Politico писало, що естонське місто Нарва, що розташоване на кордоні з Росією, стало центром протистояння постійним провокаціям з боку Москви, серед яких — глушіння навігації та використання безпілотників. Експерти занепокоєні, що Росія може спробувати використати подібний сценарій – "захист російскомовних" у східній Естонії, де проживають етнічні росіяни, зокрема в місті Нарва.

Навпроти Нарви через річку розташоване російське місто Івангород. Торік біля російсько-естонського прикордонного переходу ввстановили плакат із написом "Кордони Росії ніде не закінчуються". На ньому, традиційно, зображений диктатор Володимир Путін.

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