Захід повинен вдарити по найболючіших місцях Росії: Кемерон розповів, чого боїться Путін

Захід має посилити санкційний тиск на Росію у відповідь на російські ракетні удари по енергетичній системі України.

Такий заклик зробив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон на міжнародній конференції з відновлення України URC-2024 у Берліні.

"Ми знаємо, що саме Росія намагається робити. Вона намагається знищити енергетичний сектор, вона намагається захопити коксівне вугілля, яке має ключове значення для української металургії, і намагається знищити газосховища в Україні. Вони роблять це жорстко і точно. І ми маємо запитати себе: чи відповідаємо ми з такою самою жорсткістю і точністю?" – зазначив він.

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Кемерон наголосив, що Захід повинен вдарити санкціями по найболючіших місцях Росії.

"Треба спитати себе: чого боїться Путін? Він боїться, що ми відмовимось від вуглеводнів. Він боїться, що ми візьмемося за заморожені державні активи Росії. І я сподіваюся, що на саміті G7 цього тижня ми щонайменше домовимося використати відсотки від заморожених активів для того, щоб зібрати велетенську позику для України. І гроші почнуть надходити задовго до листопадових виборів в Америці", – сказав він.

Водночас британський міністр нагадав, що у Росії є ще тіньовий флот. Переважно це незастраховані кораблі, небезпечні для екології. "Я хочу знати, що кожного разу, коли вони заходять у нейтральний порт, їх перевіряють, заарештовують і їм не дозволяють перевозити російську нафту", – зазначив міністр.

Кемерон наголосив, що дешевше буде зупинити Росію в Україні, ніж пізніше ліквідовувати наслідки її перемоги.

"У нас всі карти на руках: найсильніша економіка, найміцніші союзи, глибока експертиза, знання", – підсумував очільник британського МЗС.

Нагадаємо, за даними видання Bloomberg, доходи Росії від нафти зростають, бо Кремль адаптується до санкцій.

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