Захід повинен встановити власні "червоні лінії" для Путіна — німецький дипломат

Москва повинна буде задуматися чи варто перетинати вказані “червоні лінії” та зіткнутися з наслідками.

Захід повинен витрачати менше часу на хвилювання про “червоні лінії” президента Росії Володимира Путіна та встановити свої власні.

Таку думку висловив досвідчений німецький дипломат Вольфганг Ішингер, передає Politico.

“Росія постійно каже, якщо ви це зробите, якщо ви перетнете ту чи іншу червону лінію, ми можемо піти на загострення. Чому б нам не повернути цю справу і сказати їм: “У нас є лінії, і якщо ви розбомбите ще одну цивільну будівлю, то не дивуйтеся, якщо, скажімо, ми доставимо крилаті ракети “Таурус” або Америка дозволить Україні завдати удару по військових цілях всередині Росії”, - запропонував 78-річний колишній голова Мюнхенської конференції з безпеки.

За його словами, таким чином уже Москва повинна буде задуматися чи варто перетинати вказані “червоні лінії” та зіткнутися з наслідками.

При цьому дипломат наголосив, що, вказавши на "червону лінію", Заходу потрібно буде дотримуватися своїх обіцянок і не виказувати слабкості.

Ішингер має великий досвід спонукання ворогуючих сторін до переговорів, оскільки він був німецьким переговірником під час балканських війн у 1990-х роках. Але він не применшує важливості переговорів з позиції сили.

“Ми повинні нагадати собі, що Росія через свою історію, власний досвід і культурну поведінку не поважає поступок або слабкості, але росіяни поважають силу”, – сказав він.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що застосування українською армією західної зброї великої дальності для ударів по Росії означатиме безпосередню участь країн НАТО у бойових діях.

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