А сама Росія неодноразово через своїх агентів готувала на нього замах. Вустами одного з колабораціоністів Росія намагається перекласти відповідальність за це на Захід.

Міжнародні партнери України визнають президента України Володимира Зеленського як законно обраного голову держави. А те що з посиланням на політолога Михайла Павліва поширюють прокремлівські пропагандисти є фейком.

Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив 16 липня.

"Брехня: Захід з метою вбивства президента України двічі передавав росії координати його місцеперебування, оскільки Зеленський вже не влаштовує уряди західних країн. Про це з посиланням на політолога михайла павліва пишуть прокремлівські сміттярки", - йдеться у коментарі Центру.

Там додали, що такі фейкові "вкиди" є цинічною маячнею російської пропаганди, спрямованої на псування відносин між Україною та її міжнародними партнерами.

"Поширення подібної маячні відбувається в рамках довготривалої російської інформаційної операції щодо "нелегітимності Зеленського", - йдеться у повідомленні Центру.

Насправді міжнародні партнери України визнають президента Зеленського як законно обраного українським народом.

Нагадаємо, в РФ розганяють і фейк про експрезидента Дональда Трампа. Його днями намагалися вбити під час його публічного виступу. У Росії вважають, що в цій ситуації є “український слід”.

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