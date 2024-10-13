"Захід уже б нас розбомбив": Лукашенко похвалив Путіна за зміни в ядерній доктрині

Оголошені Росією зміни у своїй політиці ядерної зброї давно назріли і, ймовірно, "охолодять запал" її західних “ворогів”.

Про це заявив білоруський лідер Олександр Лукашенко в інтерв'ю, яке транслювалося в неділю, 13 жовтня, повідомляє Reuters.

"Цю доктрину давно треба було відновити", - сказав Лукашенко, який торік домовився з Путіним про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі.

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Він сказав російському телерепортеру, що західні ракети “вже б розбомбили нас, особливо Росію”, якби Захід не прислухався до попередніх ядерних сигналів Путіна.

На думку Лукашенка, зміна ядерної доктрини, “ймовірно, охолоджує їхній запал”.

Як відомо, 25 вересня Путін заявив, що Росія розширює список сценаріїв, які можуть спонукати її розглянути можливість запуску ядерної зброї, в тому числі якщо вона матиме достовірну інформацію про масовану транскордонну атаку проти неї із застосуванням літаків, ракет або безпілотників. За словами кремлівського диктатора, Москва розглядатиме будь-яку атаку на неї за підтримки ядерної держави як спільну атаку.

Це оголошення стало відповіддю Кремля на обговорення в Сполучених Штатах і Великій Британії дозволу Україні на запуск поставлених Заходом звичайних ракет великої дальності для ураження цілей у глибині Росії.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко застеріг владу України від "військового вторгнення" до Білорусі.

До чого готується Лукашенко і що взагалі відбувається в Білорусі

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