“Захід виростив цього монстра”: експерт пояснив, чому Кремль користується вседозволеністю

Путін постійно провокує НАТО на агресію, щоб звинуватити у розв’язанні світової війни і пригрозити ядерною зброєю.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що країни Заходу забагато панькалися із Російською Федерацією, остерігаючись дратувати “дракона”, якому ніби й треба "приносити жертви", але до якого вже всі звикли і нічого поганого в ньому не бачать.

Про це він говорив у своєму відеоблозі, коментуючи недавній інцидент із небезпечними маневрами російських винищувачів біля кораблів НАТО в Балтійському морі.

“Захід виростив цього монстра, вони йому все дозволяли. Якби перші витівки Російської Федерації, коли літаки заходили у повітряний простір, припиняли... Збили би, як це зробила Туреччина, коли літак на кілька секунд зайшов і тут же зустрів ракету. І все - до Туреччини тепер ставляться з повагою”, - зауважив експерт.

За словами Жданова, першими пробними кулями хуліганства РФ на міжнародній арені були війна в Грузії та в Сирії. Тепер це вилилося в агресії в Україні.

“Путін постійно провокує НАТО на агресію. Причому агресія з боку НАТО буде вважатися розв’язуванням світової війни, з ядерною загрозою”, - відзначив він.

Експерт вважає, що західні країни просто, швидко та ефективно могли б “задавити” Росію економічно за кілька тижнів.

“І не було б тоді цього дев’ятимісячного кровопролиття. Але Захід не поспішає це робити. Які темні сили борються під килимом ми можемо тільки здогадуватися”, - резюмував він.

Нагадаємо, нещодавно над кораблями постійної військово-морської групи НАТО, які виконують планові операції в Балтійському морі, на низькій висоті пролетіли два російські винищувачі.

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