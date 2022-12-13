Захід вже послав чіткий сигнал людям в оточенні Путіна: ексміністр про переговори за спиною диктатора

Захід вже послав чіткий сигнал тим людям в оточенні очільника Росії Володимира Путіна, які станом на сьогодні надзвичайно багато втратили. Наразі в них ще є певні можливості. Ба більше, вони хотіли б повернутися до свого життя на Заході в обмін на певні поступки, і ці поступки мають бути прописані й продиктовані оцим самим колективним Заходом тому, що залишиться після поразки Росії у війні проти України.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі "НВ".

"Мені здається, що це — найоптимальніших варіант, який сьогодні на столі. Сподіватися, що відступить Путін — немає жодних надій", додав він.

Диктатор, за словами дипломата, не може наразі програвати.

"Це код, що записаний у свідомості російського населення: якщо цар програє, то нам потрібен інший цар. Попереднього царя виносять ногами вперед, або він раптово чомусь помирає. Це Путін чудово розуміє. Тому він буде йти до останнього російського солдата і нищитиме Росію до останньої тони нафти і кубометру газу", — сказав Огризко.

За його словами, оточення Путіна "ще про щось думають, в основному (виходячи з власних інтересів, далеко не російських), але те, що може допомогти їм утриматися при владі, далі грабувати Росію (чи те, що від неї залишиться), але непогано жити на Заході, ось для них такий сигнал є цілком очевидним".

Колишній міністр також припустив, що вже не один тиждень і місяцьтривають "дуже серйозні переговори" про те, яким чином має завершитися війна в Україні.

Раніше Огризко говорив про те, що терор проти українських дипломатів навряд чи їх залякає.

Так колишній міністр закордонних справ України прокоментував вибух у посольстві в Іспанії.

Нагадаємо, 30 листопада, в посольстві України в Мадриді пролунав вибух. Через це постраждав один зі співробітників дипломатичного відомства.

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