Захід закликає Ізраїль до стриманості та не атакувати Іран у відповідь: гостра відповідь Нетаньягу

На Заході вважають, що ескалація "не принесе користі нікому - ані безпеці Ізраїлю, ані багатьом десяткам заручників".

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, коментуючи заклики Заходу бути стриманими та не завдавати удару по Ірану у відповідь, наголосив, що його країна ухвалюватиме власні рішення щодо захисту.

Про це пише Reuters.

"Сполучені Штати, Європейський Союз і група країн G7 оголосили про плани розглянути посилення санкцій проти Ірану, які вважаються спрямованими на заспокоєння Ізраїлю та переконання його стримати свою помсту за удари Ірану", - йдеться на сайті інформаційного агентства.

Після зустрічі з міністрами закордонних справ Німеччини та Великобританії, які відвідали Ізраїль у рамках скоординованих заходів Кемерон заявив, що тепер очевидно, що Ізраїль планує відповісти на удари іранських ракет і безпілотників.

"Я хочу чітко дати зрозуміти - ми будемо приймати власні рішення, і держава Ізраїль зробить усе необхідне, щоб захистити себе", - підкреслив Нетаньягу.

Нагадаємо, ми розповідали, як Ізраїль відбив ракетно-дроновий удар Ірану та яку мету переслідував Тегеран.

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