Захід "заплющив очі" і програє у війні з "віссю зла": тривожна стаття The Telegraph

На думку британського парламентаря Ієна Дункана Сміта, демократичний Захід де-факто перебуває у стані війни з віссю тоталітаризму. Але найбільше тривожить, що демократія програє, навіть не усвідомлюючи цього.

Системна загроза, яку становить для вільного світу нова вісь тоталітарних держав, є найбільшою після закінчення Холодної війни. Вона розростається кожного дня, але Захід заплющує очі, щоб не бачити небезпеку.

Про це пише британський політик Ієн Дункан Сміт у своїй колонці для The Telegraph.

Парламентар зауважив, що "вісь зла" створили Китай, Росія, Північна Корея та Іран, але цей список постійно розширюється: Сирія, М'янма, деякі країни Перської затоки та ціла низка країн Африки обрали для себе тоталітарний шлях.

"Кожна з цих країн вже має список звинувачень у жорстокості, що викликає жах. Злочини Росії, звісно, добре відомі, багато з них скоєні в рамках прагнення Володимира Путіна відновити кордони колишнього Радянського Союзу. Після того, як 2008 року Кремлю зійшла з рук його агресивна війна проти Грузії та незаконна анексія Криму 2014 року, відбулося жорстоке і неспровоковане вторгнення до України 2022 року. Внутрішні репресії Путіна проти політичної опозиції та зовнішні кібератаки на Захід посилюють жахливу й загрозливу репутацію Росії як за кордоном, так і всередині країни", – зазначив Сміт.

Політик звернув увагу й на дії Китаю. Пекін допомагає РФ в організації постачання зброї з Північної Кореї. Водночас на території Китаю вже багато років відбувається геноцид уйгурського народу в Сіньцзяні. Також Пекін розірвав китайсько-британську декларацію щодо Гонконгу, чинить репресії стосовно "інакодумців" і борців за демократію та використовує тактику залякування сусідніх держав. До того ж Тайвань у будь-який момент може стати жертвою агресивного вторгнення з боку Китаю та окупації.

Ці два тоталітарні режими – РФ і Китай – також тісно співпрацюють з Іраном, забезпечують його зброєю та надають стратегічну підтримку.

"Захід фактично перебуває у стані війни з цією віссю тоталітаризму, і сувора реальність полягає в тому, що ми програємо, навіть не усвідомлюючи цього. Після закінчення Холодної війни демократія поступово відступає. Зараз, вперше за багато років, більшою кількістю незалежних держав керують автократії. Роль Китаю в цьому процесі має вирішальне значення", – наголошує Сміт.

За його словами, активна стимуляція економіки Китаю західними державами обернулася проти них і призвела до небезпечної залежності від величезної кількості китайських товарів.

"Ми залежимо від цієї загрозливої і жорстокої країни у величезних сферах нашої економіки. Батареї, вітряки, електромобілі, рідкоземельні мінерали – цей список можна продовжувати і продовжувати. Навіть наші університети залежні від грошей китайських студентів", – зауважив британський політик.

На його думку, країни "Великої сімки" визнають наявність проблеми, але, здається, вважають, що легше "заплющити очі" і нічого не робити, пожинаючи водночас будь-яку пропоновану короткострокову вигоду.

"Сьогодні зростання тоталітарних країн і бездіяльність Заходу нагадують умиротворення 1930-х років з усіма наслідками, що звідси випливають. Ні, це не якийсь міфічний "кінець історії", а лише її повторення", – підсумував Ієн Дункан Сміт.

Нагадаємо, в гучній статті NYT зазначається, що для перемоги України у війні обіцянок Заходу недостатньо. Виділеної Києву допомоги не вистачить, а безпекові угоди не містять реальних гарантій.

Читайте також провідні новини дня: