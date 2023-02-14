Західна розвідка з'ясувала, чи скупчують росіяни літаки на кордоні з Україною

ЗМІ поширювали інформацію про підготовку РФ до до "повітряної кампанії".

У США не бачать ознак нарощування Росією авіації для масованої атаки на Україну, про що писало видання Financial Times із посиланням на два джерела серед офіційних осіб.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу в Брюсселі у вівторок, 14 лютого.

"Ми знаємо, що в Росії залишається в запасі значна кількість авіації… Ось чому ми наголошуємо, що маємо робити все можливе, щоб Україна отримала якнайбільше засобів протиповітряної оборони", — заявив глава Пентагону.

За даними FT, такою інформацією обмінюються союзники по НАТО. Один з дипломатів НАТО заявив, що, на думку союзників України, Росія "готується до повітряної кампанії та намагається атаками вивести з ладу ППО України".

Як повідомляло Financial Times, в Росії могло залишитися понад 80% авіації.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США повідомляв, що не має заяви щодо винищувачів для України. Він також прокоментував тему постачання Україні бойової авіації.

Водночас прем'єр Польщі пояснив, що рішення про передавання Україні винищувачів F-16 має ухвалювати Північноатлантичний альянс.

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