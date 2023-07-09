Західні держави ведуть "несамовиті" переговори щодо України в НАТО напередодні саміту в Литві – Politico

Мета західних держав полягає в тому, щоб представити свою рамкову програму "парасольки" на щорічному саміті НАТО.

За словами чотирьох офіційних осіб, знайомих з перебігом переговорів щодо вступу України до Альянсу, невелика група західних союзників бере участь у "попередніх несамовитих, останньої хвилини" перемовинах, щодо гарантій безпеки для України напередодні саміту НАТО в Литві 12 липня.

Про це пише Politico.

США, Британія, Франція та Німеччина сподіваються оприлюднити інформацію щодо меж, до яких інші можуть приєднатися, на саміті у Вільнюсі 12 липня. Мета західних держав полягає в тому, щоб представити свою рамкову програму "парасольки" на щорічному саміті.

"Сполучені Штати, Велика Британія, Франція та Німеччина тижнями обговорювали це питання з Києвом, а також звернулися до інших союзників у Альянсі, ЄС та G7. Ідея полягає в тому, щоб створити "парасольку" для всіх країн, які бажають надавати Україні постійну військову допомогу, навіть якщо деталі відрізняються від країни до країни", – пише Politico.

Зазначено також, що ці зусилля є частиною ширших переговорів в НАТО та між декількома групами країн щодо того, як західні союзники мають продемонструвати довгострокову підтримку Україні.

Україна прагне якомога швидше вступити в НАТО, що дасть їй доступ до знаменитої п'ятої статті Альянсу - напад на одного є нападом на всіх. Але багато союзників згодні з тим, що Україна може долучитися ло Альянсу тільки після закінчення війни, як мінімум.

Наразі дипломати працюють над тим, які тимчасові безпекові зобов'язання вони можуть дати Україні. Однак ця точка зору не є універсальною: країни східного флангу НАТО наполягають на тому, щоб Україна отримала швидший шлях до вступу, навіть попри бойові дії, що тривають.

За словами офіційних осіб, мета західних держав полягає в тому, щоб представити свою рамкову програму "парасольки" на щорічному саміті.

"Триває обговорення; воно досить просунуте, фактично дуже просунуте, і ми дуже сподіваємося, що воно може бути завершене до кінця саміту", - сказав, зокрема, французький чиновник.

Інший дипломат погодився з цим, повідомивши, що наразі тривають "шалені переговори в останню хвилину" щодо того, "який вигляд це має мати".

Тим часом президент України Володимир Зеленський ще остаточно не вирішив, чи поїде на саміт НАТО у Вільнюсі наступного тижня. Поки немає розуміння того, які саме документи можуть ухвалити країни-члени Альянсу на саміті 12 липня. А тому український очільник ще остаточно не вирішив, чи поїде до Литви.

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