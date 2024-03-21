Західні компанії не відмовилися від російської сировини: у чому причина — The Washington Post

Титан застосовують в аерокосмічній промисловості і майже третину цієї сировини до 2022 року постачала на ринок російська компанія.

Попри обіцянки країн Заходу розірвати економічні зв’язки з Росією після повномасштабного вторгнення в Україну, західні фірми продовжували закуповувати російську сировину. Зокрема, західні компанії заплатили сотні мільйонів доларів компанії "ВСМПО-АВІСМА", яка частково належить підсанкційному оборонному конгломерату "Ростех".

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Титанова компанія "ВСМПО-АВІСМА", яка є російським монополістом, не потрапила під санкції США та ЄС. Міністерство торгівлі США запровадило експортний контроль над ВСПМО, але він забороняє експорт товарів для компанії в Росію, а не її титану до Сполучених Штатів.

Мільйони доларів в економіку РФ

Огляд даних російського експорту свідчить, що 2022 року ВСМПО експортувало приблизно 15 тисяч тонн титану на суму 370 млн доларів, більшість сировини було відправлено до західних країн - Німеччини, Франції, США та Британії. Наступного 2023 року ВСМПО експортував титану щонайменше на 345 мільйонів доларів.

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У грудні 2022 року компанія Airbus заявила, що протягом кількох місяців відмовиться від російського титану. Однак, як стверджує видання, до листопада 2023 року вона все ще отримувала імпорт від російської фірми.

Американська аерокосмічна компанія Boeing, головний конкурент Airbus, у 2022 році оголосила, що припинить купувати російський титан, але постачальники для компанії продовжували здійснювати значні закупівлі.

Торгові дані США за 2023 рік показують закупівлі російського титану на суму 47 мільйонів доларів, що майже на 80% менше, ніж пікового 2019 року.

Натомість Євросоюз 2023 року імпортував російського титану на суму 244 мільйони доларів, що лише на 20% менше від його найвищого обсягу в 2019 році. Це пояснюється тим, що Пентагон зобов’язаний закуповувати титан і титанові сплави з американських джерел або союзників США, а в Євросоюзі таких обмежень для оборонної промисловості немає.

Чим загрожує залежність від титану з Росії

Титан такий же міцний, як сталь, але на 45% легший, його застосовують в аерокосмічній промисловості. Майже третину сировини до 2022 року постачала на ринок згадана російська фірма.

Залежність західних компаній від російського титану викликає занепокоєння щодо безпеки, кажуть промислові та оборонні аналітики, оскільки метал є важливим у виробництві як комерційних, так і військових літаків.

"Росія може перекрити потік цих... матеріалів і залишити без них критично важливі для національної оборони та цивільної авіації компанії", – сказав директор з досліджень ImportGenius Вільям Джордж.

Нагадаємо, через два роки після того, як президент Джо Байден заявив, що завдасть російській економіці "нищівного удару" після вторгнення в Україну, очікується, що 2024 року Росія буде економічно рости швидше, ніж США, Німеччина, Франція чи Велика Британія.

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