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Західні країни до кінця року можуть утилізувати до 100 млн доз COVID-вакцин - посол ВООЗ

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Західні країни до кінця року можуть утилізувати до 100 млн доз COVID-вакцин - посол ВООЗ

Associated Press

За словами Брауна, на Заході є приблизно 100 мільйонів доз вакцин, які до кінця року будуть "змарновані" через завершення терміну придатності.

Західні країни до кінця року можуть "змарнувати" близько 100 мільйонів доз вакцин від СOVID-19 через завершення терміну придатності.

Відповідну заяву озвучив колишній прем'єр-міністр Великої Британії та посол із глобального фінансування охорони здоров'я у ВООЗ Гордон Браун, повідомляє The Guardian.

"Ми маємо доставити вакцини для решти світу, - наголосив він. - На Заході є приблизно 100 мільйонів доз вакцин, які до кінця року будуть змарновані, бо їх не будуть використовувати".

На переконання Брауна, люди "ненавидять марнотратство, як і можливість того, що у вакцин завершиться термін придатності і їх не використають".

"Якщо у нас є надлишок пропозиції, і ми знаємо, що не збираємося використовувати їх у наступні кілька місяців, то ми повинні позбутися їх якнайшвидше. Якщо ви змарнуєте вакцину, ви фактично піддасте ризику життя", - висловився ексочільник британського уряду.

Він також зауважив, що незабаром у світі зможуть виготовляти до двох мільярдів доз вакцин на місяць. 

"Країнам не важко буде отримати їх, якщо вони досить багаті, щоб дозволити собі їх", - вказав Гордон Браун.

Раніше у ВООЗ попереджали, що COVID-19 перетворився на пандемію бідних країн, а держави, які активно щеплюють своїх громадян додатковими дозами вакцин від коронавірусу, йдуть на ризик.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. 

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