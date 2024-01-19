Західні розвідки спрогнозували тривалість війни в Україні та час ймовірного наступу ЗСУ – CNN

2024 року Україна працюватиме над зміцненням оборонної промисловості та відновленням сил.

Війна в Україні може тривати ще два роки, а може й усі п'ять. На великий контрнаступ ЗСУ цього року сподіватися не варто.

Про це повідомляє CNN із посиланням на американських чиновників, знайомих із даними західних розвідок.

За інформацією видання, війна Росії проти України триватиме "ще довго", незалежно від того, хто переможе у США на президентських виборах у листопаді 2024 року.

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“Оцінки відрізняються, але практично всі вони припускають, що, згідно з багатьма джерелами, знайомими з даними розвідки, будуть ще принаймні два роки боротьби – достатньо довго, щоб пережити перший термін Байдена. Приватно деякі офіційні особи США та Заходу кажуть, що бойові дії можуть тривати ще п’ять років”, – йдеться у публікації.

Тому в США хочуть направити Україні якомога більше допомоги до січня 2025 року, оскільки там побоюються, що в разі переобрання Трампа підтримка може скоротитися.

Американський чиновник, якого видання не називає, припустив, що 2024 року Україна працюватиме над зміцненням оборонної промисловості та відновленням сил перед 2025 роком.

"Саме тому постійна підтримка Заходу така важлива, оскільки цього року буде зроблено все, що визначить подальшу долю 2025 року і, можливо, наступних років", – уточнив він.

Ще один анонімний американський військовий чиновник зазначив, що нова спроба великого українського наступу на півдні відбудеться "щонайменше за два роки".

"Обидві сторони надто виснажені у плані військ і техніки, щоб 2024 року чекати на великі зрушення", – наголосив він.

Також чиновник додав, що українці обговорюють 2025 рік як "більш реальний варіант з точки зору того, що вони можуть створити для початку нового наступу".

Нагадаємо, військова допомога Україні від Сполучених Штатів Америки наразі офіційно призупинена. Це триватиме доти, доки американський Конгрес не схвалить нове фінансування.

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