Західні системи ППО у Польщі захищатимуть лише повітряний простір НАТО - міністр оборони

Західні системи протиповітряної, які отримає сусідня Польща, будуть захищати повітряний простір виключно країн НАТО.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ефірі телеканалу TVN24.

"Польща — прифронтова країна. Були порушення повітряного простору в Польщі, в Румунії, в Латвії. Ми повинні посилити захист повітряного простору", - наголосив він.

Втім, з його слів, "ситуація з повітряними ударами в Україні є драматичною".

Косіняк-Камиш згадав питання відправлення до його країни норвезьких багатоцільових літаків F-35 і зенітних систем NASAMS для захисту повітряного простору над логістичним хабом з допомоги Україні в Ясьонці, а також рішення Німеччини направити до Польщі батареї системи Patriot.

Нагадаємо, раніше очільник польського уряду Дональд Туск розповів про наміри зміцнити кордон з Україною, де розташована одна з секцій оборонних укріплень "Східний щит". Він додав, що такі укріплення будуть зведені на кордонах з Білоруссю та Україною.

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