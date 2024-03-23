Західні спецслужби не надаватимуть Росії інформацію про теракт в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" – професор Нью-Йоркського університету

Спецслужби США й інших західних країн не надаватимуть росіянам додаткову інформацію про теракт в ТРЦ "Крокус Сіті Хол".

Таку думку професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг висловив у етері "Еспресо".

"Я не думаю, що американські спецслужби будуть ділитись інформацією про теракт в ТРЦ "Крокус Сіті Хол". Це не той рівень співпраці. Американці точно не будуть ризикувати й розкривати свої джерела. Сьогодні це просто неможливо. Спецслужби попереджали Росію про підготовку терактів. До того ж в американському повідомленні йдеться саме про теракт, який стався в ТРЦ "Крокус Сіті Хол", – пояснив Айзенберг.

На думку експерта, спецслужби західних країн не будуть ризикувати своїми джерелами інформації.

"Очевидно, що спецслужби США не ділились з росіянами джерелами й не збираються цього робити. Щодо подальшої співпраці у розслідуванні теракту я не думаю, що можлива будь-яка співпраця з РФ. Це ж саме стосується й інших західних спецслужб. Втім, про що будуть дбати американці так це про свої джерела й інформацію", – резюмував він.

Нагадаємо, директор російської ФСБ Олександр Бортніков заявив про затримання чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту в "Крокус Сіті Холлі" у Підмосков'ї. Серед них - двоє громадян Таджикистану.

Російська влада повідомила, що затримання відбулося біля кордону з Україною. У ФСБ РФ стверджують, що вони мали "відповідні контакти на українській стороні".

Водночас посол Білорусі у Росії Дмитро Крутой повідомив, що після теракту в концертному залі "Крокус Сіті Хол" під Москвою білоруські спецслужби допомагали російським силовикам завадити терористам втекти через кордон з Білоруссю.

Нагадаємо, у суботу, 23 березня, угруповання джихадистів "Ісламська держава" (ІД) оприлюднило заяву з подробицями про вчорашній напад на концертний зал “Крокус Сіті Холл” на околиці Москви. Теракт пояснюють війною між "Ісламською державою" та "країнами, які борються з ісламом".

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