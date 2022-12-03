Західні ЗМІ дізналися схему, за якою Росія зможе обходити нафтові санкції

Втім, на думку аналітиків, ця схема не допоможе усунути вплив санкцій ЄС.

Аби обходити нафтові санкції, запровадженні проти Росії через військову агресію, Кремль формує "тіньовий флот". Країна-агресорка купила понад 100 суден для її перевезення.

Про це йдеться у матеріалі агентства Financial Times, посилаючись на оцінки судноплавного брокера Braemar та енергетичної консалтингової компанії Rystad.

Автори статті пишуть, що у компанії Braemar помітили, що зросла кількість покупців, які купують старі судна, що підлягають швидкому списанню. Припускають, танкери закуповують для Росії, щоб та потім змогла використати їх для доставки нафти у такі країни, як Індії, Китай та інші держави Азії. Втім, на думку аналітиків, ця схема не допоможе усунути вплив санкцій. Трейдери вважають, щоб зберегти поточні обсягм постачання, Росії потрібно приблизно 240 суден.

"Попри закупівлі, у перші місяці після запровадження цінової стелі Росії все одно не вистачатиме суден для перевезення нафти, що знизить її експорт та підвищить ціни на ринку, - йдеться у FT.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що у світі для обслуговування інтересів РФ створюється величезний "тіньовий флот" танкерів із невідомими власниками. Видання пише, що США вже кілька місяців б'ють на сполох через європейські санкції проти Росії, які можуть спровокувати такий шок. У Вашингтоні наполягають на тому, щоб компаніям дозволили доступ до надання послуг ЄС, особливо страхових, щоб уникнути стрибка цін на нафту до проведення

Нагадаємо, 2 грудня Євросоюз і країни G7 домовились обмежити російські доходи за рахунок впровадження стелі цін на нафту на рівні 60 доларів за барель. Остаточне рішення ще має затвердити Рада ЄС.

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