"Західний світ - ідіоти": віцеспікер парламенту Польщі назвав головну помилку в стосунках з Росією

Порозумітися з Москвою не вдасться, поки не зміниться природа чинної влади в РФ.

Віцеспікер Сенату Польщі Міхал Камінський вважає, що країни Заходу, намагаючись налагодити стосунки з Росією, проявляють наївність на необачність.

Про це він говорив в Одесі під час міжнародного Black Sea Security Forum, який присвячений обговоренню безпекової ситуації в Чорноморському регіоні.

"Мені прикро це визнавати, але Західний світ наразі — ідіоти. Ми повторюємо однакові помилки щодо Росії та очікуємо інших результатів", - гостро прокоментував спроби знайти порозуміння з кремлівською владою посльський політик.

За його словами, порозумітися з Москвою не вдасться, поки не зміниться природа чинної влади в РФ.

"Якщо ви подаєте їм руку, вони вас з'їдять. Вони вас з'їдять. Це їхня природа", - пояснив Міхал Камінський.

Віцеспікер польського парламенту додав, що країни Заходу повинні працювати над тим, щоб змінити Росію зсередини.

Звісно, перш за все, ми повинні перемогти Росію на фронті. Але, по-друге, що також дуже важливо, ми маємо активно боротися всередині Росії, - наголосив він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито хоч завтра готова сісти за стіл переговорів з Україною. Водночас він назвав неприйнятні умови для припинення вогню.

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