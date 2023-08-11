Західноафриканські країни розгорнуть резервні війська для придушення хунти у Нігері

Наразі невідомо, де, коли та яким складом будуть розгорнуті сили.

Лідери західноафриканських країн вирішили активувати резервні сили для можливого їх використанні під час операції у Нігері, щоб придушити заколот бунтівників, які влаштували в країні державний переворот.

Про це інформує Reuters.

Під час саміту Ecowas в Нігерії було віддано наказ розмістити резервні сили для операції щодо відновлення конституційного порядку в Нігері, попри погрози хунти вбити поваленого президента у разі інтервенції.

Наразі невідомо, де, коли та яким складом будуть розгорнуті сили.

Президент комісії Ecowas Омар Альє Турей заявив, що існує рішення "військової влади субрегіону про розгортання резервних сил співтовариства" щодо ситуації. У Нігері. Крім того, він заявив, що всі подальші дії будуть здійснюватись блоком, а не окремою країною.

"Це не одна країна проти іншої країни. Співтовариство має інструменти, під якими підписалися всі члени", - заявив Турей.

На зустрічі у Нігерії були присутні 9 з 11 глав держав блоку, серед яких президенти Сенегалу, Гани, Кот-д'Івуару, Того, Беніна, Гвінеї-Бісау та Сьєрра-Леоне. Також участь брали лідери Мавританії та Бурунді, які не входять до Ecowas.

"Дуже важливо, щоб ми приділяли першочергову увагу дипломатичним переговорам та діалогу як основу нашого підходу", - зазначив президент Нігерії Бола Ахмед Тінубу.

Наразі країни мають намір ввести санкції проти тих, хто заважає відновити у Нігері конституційний лад.

"Жоден варіант не розглядається, включаючи застосування сили як крайній захід. Я сподіваюся, що завдяки нашим спільним зусиллям ми зможемо домогтися мирного врегулювання як дорожньої карти для відновлення стабільності та демократії в Нігері. Ще не все втрачено", - заявив президент Нігерії Тінубу.

У резолюції саміту йшлося про наказ про "розгортання резервних сил Ecowas для відновлення конституційного порядку в Республіці Нігер", за якою одразу слідувала інша, в якій йшлося про відновлення такого порядку "мирними засобами".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нігері, де нещодавно стався військовий переворот, утворилася нова група політиків, які намагаються повернути до влади чинного президента.

Крім того, ми раніше інформували, що військові в Нігері, які захопили владу в країні, звернулися за підтримкою до російського терористичного угруповання "Вагнер".

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