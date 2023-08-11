Захищати найцінніше: влада КНДР перед тайфуном звернулася до громадян із цинічним закликом

Громадян Північної Кореї зобов'язали насамперед подбати про збереження портретів Кім Чен Ина та його попередників.

Під час тайфуну "Ханун", який лютує на Корейському півострові, влада КНДР закликала громадян подбати про безпеку творів образотворчого мистецтва із зображеннями північнокорейського диктатора Кім Чен Ина, а також його батька Кім Чен Іра і діда Кім Ір Сена.

Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на державну газету КНДР Rodong Sinmun.

Газета також закликала громадян захистити велику кількість статуй, мозаїк, фресок та інших зображень династії Кімів, яка править Північною Кореєю від моменту її заснування в 1948 році.

Портрети Кім Чен Іра та Кім Ір Сена прикрашають кожен будинок і офіс у країні, громадянам може загрожувати страта за їх пошкодження навіть випадково.

Також читайте Північна Корея зміцнює свій ядерний потенціал: Кім Чен Ин замовив нову міжконтинентальну ракету

“Північна Корея, серед іншого, є теократичною державою. Ці статуї та портрети є не просто символами, а священними релігійними символами – по суті, іконами. Кожна релігія з незапам’ятних часів очікує від своїх вірних готовності померти – або принаймні страждати – заради порятунку святих ікон”, — прокоментував цей заклик Андрій Ланков, професор Університету Кукмін.

Тайфун "Ханун" у четвер, 10 серпня, досяг Корейського півострова, а сьогодні рухається вглиб КНДР — очікуються сильні вітри і проливні дощі.

Тропічний шторм уже спричинив повені та зсуви в Південній Кореї , повідомляється про одну смерть, а понад 16 000 людей були змушені евакуюватися з домівок у зонах ризику.

У Північній Кореї наслідки можуть бути значнішими: слабка інфраструктура та вирубка лісів підвищують вразливість до повеней.

Нагадаємо, у КНДР влада оголосила кампанію, під час якої громадянам будуть пропонувати змінити своє імʼя на більш "революційне" та "соціалістичне".

Читайте також: