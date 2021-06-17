Захищає на 47%: у Німеччині заявили про низьку ефективність COVID-вакцини CureVac

Розробники пояснили неочікувані результати "безпрецедентно широким розмаїттям варіантів" коронавірусу.

Німецька біофармацевтична компанія CureVac в середу, 16 червня, заявила про низьку ефективність своєї вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє The Associated Press.

Результати проміжних випробувань за участю 40 тисяч добровольців в Латинській Америці і Європі показали, що препарат захищає від коронавірусу на 47%.

"Хоча ми сподівалися на більш сильний проміжний результат, ми розуміємо, що демонстрація високої ефективності в цьому безпрецедентно широкому розмаїтті варіантів є складним завданням", - зазначив гендиректор компанії Франц-Вернер Хаас.

За його словами, CureVac продовжить роботу над дослідженням, і "загальна ефективність вакцини може змінитися". А поки що розробник надіслав дані до Європейського агентства з лікарських засобів.

CureVac використовує технологію мРНК, яка трохи відрізняється від тієї, на основі якої створені вакцини від BioNTech та Pfizer і Moderna.

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За словами Марка Сліфка, професора мікробіології і імунології в Орегонському університеті охорони здоров'я і науки, йдеться про немодифіковану мРНК, яка може викликати іншу імунну відповідь в організмі і впливати на ефективність.

Тим часом біотехнологічна фірма Novavax заявила, що її вакцина проти COVID-19 є безпечною і ефективною на 90,4%. Такі дані були отримані в ході третього етапу клінічного випробування, в якому взяли участь майже 30 000 учасників зі Сполучених Штатів та Мексики.

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