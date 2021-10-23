Захищає на 90%: у Pfizer заявили про високу ефективність своєї COVID-вакцини для дітей від 5 років

Захищає на 90%: у Pfizer заявили про високу ефективність своєї COVID-вакцини для дітей від 5 років

Дитяча доза COVID-вакцини Pfizer на дві третини менша за ту, що вколюють підліткам і дорослим.

Дитячі дози вакцини проти COVID-19 від американської фармкомпанії Pfizer на понад 90% ефективні для запобігання симптоматичних інфекцій у дітей від 5 до 11 років.

Про це із посиланням на оприлюднене у п'ятницю дослідження повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що в серпні і вересні у випробуванні взяли участь 2 268 дітей відповідної вікової групи, які отримали два щеплення низької дози вакцини або плацебо з різницею в три тижні. Кожна доза становила одну третину тієї, що дається підліткам і дорослим.

Експерти підрахували, що низька доза вакцини була ефективна майже на 91%, виходячи з 16 випадків COVID-19 серед дітей, яким вводили плацебо, проти трьох заражень серед вакцинованих учасників дослідження.

У жодного учасника не зареєстрували серйозного перебігу захворювання, однак вакциновані все ж мали значно легші симптоми, ніж нещеплені діти.

"Окрім того, у маленьких дітей, яким були зроблені щеплення з низькою дозою, виробився такий же високий рівень антитіл, що протистоять коронавірусу, як у підлітків і молодих людей, яким були зроблені щеплення з звичайною дозою", - йдеться у матеріалі.

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Зауважимо, що вакцинацію від коронавірусу дітей від 5 до 11 років у США поки не схвалили. Експерти припускають, що якщо регулятори дозволять використання низької дози препарату від Pfizer, то щеплення цієї вікової групи розпочнеться вже на початку листопада.

Раніше повідомлялося, що вакцина від COVID-19, розроблена американською фармкомпанією Pfizer у співпраці з німецькою корпорацією BioNTech, на 93% скорочує ймовірність госпіталізації дітей від 12 до 18 років.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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