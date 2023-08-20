Захист - "потужний": російський губернатор "збудував" імітаційні укріплення за космічну суму

За слова російського губернатора Старовойта, третя лінія оборони ще будується і буде готова до 5 листопада.

Губернатор Курської області Старовойт "розбудував" фейкові оборонні споруди на 10 млрд рублів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, який публікує геолокаційні фото.

Зазначається, що підпілля в Курській області надіслало фото імітації оборонних споруд, на які губернатор Старовойт витратив космічну суму.

Сам Старовойт заявив, що: "Роботи з укомплектування та будівництва двох посилених ліній оборони завершено у Курській області, робота проводилася спільно з Міністерством оборони росії та прикордонним управлінням Курської області"

За його словами, третя лінія оборони ще нібито будується і буде готова до 5 листопада.

Як видно із фото, крім того, на так званих "лініях оборони" немає ні одного військовослужбовця. За інформацією Центру національного спротиву, майже вся лінія державного кордону пуста. Інколи прибуває артилерія для обстрілу мирного населення України та спецпідрозділи ГРУ та ССО РФ для проведення терактів на території Сумської області.

Як повідомляли раніше, у Росії заявили, що збили аж 12 повітряних цілей біля Бєлгорода.

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