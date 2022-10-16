Захист Путіна: експерт розповів, де перебувають "кадировці" і що у них на меті

У столиці РФ досі перебувають ті, хто чомусь вважає, що "кадировці" - якийсь "героїчний" підрозділ людей чеченського походження. Насправді в ці загони стягнуто і дуже багато росіян. Там можуть бути і ті ж буряти, і тувинці, і взагалі будь-хто.

Силовий загін "кадировців", що у разі загрози рятуватиме очільника Кремля Володимира Путіна, перебуває у Москві.

Про це в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" сказав український журналіст, ютубер і активіст Володимир Золкін.

"Не героїчний, а добре оснащений, добре підготовлене, але воно знаходиться в Москві. І воно там для того, щоб у разі чого придушити невдоволення мас, або ж у випадку, якщо станеться якийсь конфлікт у верхівці влади, щоб взяти і використовувати його для придушення незгодних", - сказав Золкін.

Український активіст вважає, що завдання "кадировців" полягає у захисті Путіна.

"Чому, наприклад, кадировців змінюють - і можуть поміняти на 10 наших, на 20 наших? Притому відразу ж, на будь-яких, кого хочеш. Чому до них таке особливе ставлення? А тому що це якраз той силовий загін Путіна, який рятуватиме". Кадиров може вимагати від нього все, що завгодно. Кадиров, природно, тримає за причинне місце Путіна. Це правда. чудово розуміємо, що його вимоги в цьому сенсі виконуються одразу ж... А росіянин якийсь... Є росіяни, які в нас у таборі сидять по сім місяців, гниють уже в цьому полоні, за них ніхто взагалі не говорить. кадировця відразу ж поміняють", - сказав Золкін.

Він наголосив, що не всі люди в кадировських підрозділах є вихідцями з Чечні.

"Підрозділ "Ахмат-чай" не означає, що це конкретно люди чеченського походження. А люди чеченського походження - це ті самі невеликі TikTok-загони, які можуть проїхати за рештою, записати щось у TikTok, сказати: "Дон, дивись, ми захопили, дон". А як з приводу, "дон", що вони кричали в перший місяць, що вони захоплять Київ? А що таке? Не випало, дон? - сказав Золкін.

Нагадаємо, напередодні секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що українська розвідка "вела" кадировців ще за півтора місяці до російського вторгнення. Так, агенти розвідки спілкувалися безпосередньо з Кадировим.

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