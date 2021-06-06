"Захистимо будь-якого союзника": глава НАТО застеріг президентів Росії та Білорусі від дестабілізації

НАТО стежить за ситуацією і непокоїться через залежність Білорусі від Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив занепокоєння з приводу тісної співпраці Білорусі з Росією і застеріг президента Росії Володимира Путіна і білоруського главу Олександра Лукашенка від дестабілізації на східному фланзі НАТО.

Про це пише німецька газета "Welt".

"НАТО - це оборонний союз. Я не хочу надто багато розмірковувати, але ми пильні і дуже уважно стежимо за тим, що відбувається в Білорусі. У надзвичайній ситуації ми, звичайно, готові захистити і захистимо будь-якого союзника від будь-якого виду загроз, що виходять з Мінська і Москви", - наголосив Столтенберг.

Він також сказав, що Білорусь стає "все більш і більш залежною" від Росії, в зв'язку з чим чинну угоду про партнерство з Мінськом нещодавно було значно скорочено і вона буде й далі переглядатися.

"Союзники серйозно занепокоєні більш тісною співпрацею між Москвою та Мінськом в останні місяці. У минулому, як ми знаємо, Росія масово порушила територіальну цілісність таких держав, як Україні, Грузія та Молдова", - сказав він, додавши, що з Білоруссю межують Литва, Латвія, Польща.

Окремо Столтенберг згадав політичне та військове співробітництво Росії і Китаю, що поглиблюється, назвавши це "серйозним викликом".

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