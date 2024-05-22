Захистив так захистив: у Росії поліцейський виманив у жінки гроші й утримував її під замком

У РФ поліцейський кілька місяців утримував 70-річну пенсіонерку з Уфи на орендованій квартирі. Три роки тому він розслідував смерть її сина, а потім переконав жінку, що на неї готується замах і обманом забрав 15 млн рублів.

Про це пише російський телеграм-канал Baza.

Що сталося

Як зазначається, 2019 року у жінки зник син. Вона написала заяву до поліції, хлопця почали шукати, порушили кримінальну справу за статтею "Вбивство". Головними підозрюваними стали сама Галина та її чоловік. Справу розслідував співробітник МВС Олександр Ганєєв.

"За пів року сина Галини знайшли мертвим у лісі – виявилося, що він замерз. Глава сімейства не зміг пережити втрату та звинувачення – захворів, а потім помер. Галина залишилася сама, поховавши чоловіка та сина", – йдеться у повідомленні.

Як розповіла жінка, через три роки до неї прийшов той самий співробітник поліції Ганєєв. Він переконав жінку, що за нею стежать і готують замах. Мовляв, це може бути хтось з боку невістки. Ганєєв запевнив пенсіонерку, що у поліції все під контролем і він їй допоможе.

"Поліцейський таємно вивіз жінку на нібито оперативну квартиру, одягнув на Галину GPS-модуль і тримав під замком під своїм контролем. Він заборонив пенсіонерці з будь-ким спілкуватися і забрав телефон. Коли Галина знімала трекер, щоб сходити в душ, поліцейський їй одразу дзвонив і наказав надіти його назад. Харчові продукти та необхідні ліки він привозив особисто", – стало відомо журналістам.

Зловмисник вигадав "схему", за допомогою якої виманив у жінки майже 15 млн рублів. Так, він залякав її тим, що замовник вимагатиме з неї грошей. Поліціянт запропонував зловити "кілера" у момент передачі коштів. Загалом поліцейський умовив жінку:

оформити на себе кредити;

закласти трикімнатну квартиру, приватний будинок та машину;

позичити кошти у знайомих та племінника.

Жінка зібрала майже 15 млн рублів і передала їх Ганєєву. За словами жінки, поліцейський виніс із її квартири весь алкоголь, золото та кілограм креветок.

"З лютого до травня пенсіонерка жила в "оперативній квартирі". 5 травня Ганєєв перестав виходити зв'язок. Галина зважилася вийти на волю, пішла додому та розповіла про замах та порятунок сусідам. Вони звернулися до МВС, де дізналися, що поліцейський сидить у СІЗО за шахрайство в особливо великому розмірі за схожою схемою", – виявилося в ході розслідування.

Звісно, Галину визнали потерпілою, та повернути свої гроші їй навряд чи вдасться. Протиправні дії виявлено оперативниками власної безпеки республіканського МВС. Колишнього поліцейського було звільнено, він пішов на угоду зі слідством.

Раніше в Росії помітили "дивний" бронеавтомобіль, який супроводжував ядерну зброю.

Читайте також: