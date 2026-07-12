Загнали себе в пастку: окупанти вигадали нову схованку для залишків “тіньового флоту”

Росія намагається сховати свій «тіньовий флот» у річках / © із соцмереж

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Після масштабної кампанії Сил безпілотних систем ЗСУ зі знищення російського «тіньового флоту», окупанти почали ховати свої невеликі нафтові танкери в руслі річки Дон. Судна, які раніше вільно здійснювали рейси в акваторії Азовського моря, тепер переховуються у внутрішніх водах, щоб уникнути українських ударів, .

Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

Схованка, що може стати пасткою

Аналітики наводять як приклад 62-метровий російський нафтоналивний танкер Midel, який нещодавно зафіксували саме у річкових водах. Проте експерти розвідки наголошують, що така тактика порятунку суден може виявитися абсолютно фатальною для росіян.

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Якщо українські ударні дрони почнуть атакувати ці кораблі безпосередньо в руслі річки, ця схованка миттєво перетвориться на пастку. У такому разі російські танкерні колони будуть заблоковані та спалені на воді так само, як це масово відбувалося з ворожою бронетехнікою на автотрасах на початку повномасштабного вторгнення.

Україна атакує танкери РФ — останні новини

Експерт з питань безпеки Андрій Клименко пояснив, що після значних втрат Чорноморського флоту Росія вже не може надійно прикривати свої головні експортні порти в Азовському морі. Окупанти фактично втратили ресурси для захисту таких стратегічних вузлів як Азов, Ростов-на-Дону та Таганрог, через які проходять величезні потоки нафти, зерна та іншої продукції.

За час повномасштабної війни російські військово-морські сили втратили понад 40 кораблів, тому залишки флоту тепер вимушено ховаються під прикриттям ППО поблизу Новоросійська. Поки існує це вікно вразливості, Збройні сили України продовжують цілком закономірно користуватися нагодою та активно б’ють по ворожій логістиці.

У ніч проти суботи, 11 липня, українські військові завдали нових масштабних ударів по російських суднах та портовій інфраструктурі, що призвело до тимчасової зупинки судноплавства Дон-Азовським каналом. За даними командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, протягом тієї ночі вдалося уразити 28 російських плавзасобів, серед яких були нафтові танкери та суховантажі.

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Унаслідок цих атак Росія була змушена повністю перекрити рух Керченською протокою, яка з’єднує Азовське та Чорне моря. Оцінюючи величезні ризики зриву експортних постачань через такі жорсткі обмеження, трейдери на світових біржах миттєво відреагували підняттям цін на пшеницю.

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