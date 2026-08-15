"Загони Буданова" дісталися Оренбурзької області: у Росії палали цистерни на залізниці

Російські цистерни. Ілюстративне зображення

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Так звані «Загони Буданова» здійснили диверсійну операцію на залізниці в Оренбурзькій області Росії, під час якої були знищені цистерни з газом та бензином.

Про це пише видання «Новини LIVE» із посиланням на власні джерела.

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За інформацією видання, у ніч проти 15 серпня в Орську дистанційним підривом було знищено цистерну з газом, яка перебувала безпосередньо на залізничних коліях.

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Тієї ж ночі в місті Гай Оренбурзької області, за даними джерела, аналогічним способом було спалено цистерну з бензином.

Видання «Новини LIVE» заявило, що отримало від джерела відео, яке підтверджує проведення диверсій на території РФ.

Інформація про підрив цистерн в Оренбурзькій області наразі походить лише від джерел видання «Новини LIVE» та не має незалежного підтвердження. Російська влада про пожежі на залізниці не повідомляла.

Діяльність «загонів Буданова» — що відомо

Про діяльність підпільних груп у Росії стало відомо після початку повномасштабного вторгнення РФ 2022 року. Тодішній керівник ГУР Кирило Буданов повідомляв, що одним із ключових напрямів роботи розвідки стала організація партизанських загонів, які мали діяти в тилу Росії.

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Останнім часом російські об’єкти та військовослужбовці неодноразово ставали цілями операцій, які пов’язували із так званими «Загонами Буданова». Зокрема, повідомлялося про ліквідацію в Самарі військового інженера Андрія Тісарєва, який працював на підприємстві з виробництва двигунів для стратегічної авіації РФ.

Також повідомлялося про ліквідацію трьох пілотів російського підрозділу «Рубікон», який використовує безпілотники для ударів по українських цілях.

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