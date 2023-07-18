Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Захоплена Україною російська техінка: стало відомо, яка західна країна вивчає її технології

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
356
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Захоплена Україною російська техінка: стало відомо, яка західна країна вивчає її технології

Яка західна країна вивчає захоплену в Україні російську техінку / Фото: Associated Press

Вивчати техніку росіян - це важливо, оскільки вона може у майбутньому становити небезпеку, наголосили у Британії.

Велика Британія вивчає технології захопленої в Україні російської техніки. Це роблять для того, аби дізнатися більше про те, як їй протистояти.

Про це повідомив начальник Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін, передає Sky News.

За його словами, вивчати техніку росіян - це важливо, оскільки вона може у майбутньому становити небезпеку, тому потрібно знати, як їй протистояти. 

"Ми отримуємо російське озброєння або озброєння інших країн, яке може становити небезпеку для нас у майбутньому, ми ділимося цими знаннями", – сказав Радакін.

"Це допомагає нам зрозуміти: як працює їхнє обладнання? Як ми можемо його перемогти? Як ми можемо мати ще кращу броню? Як ми можемо порушити їхні комунікації? Як ми можемо забезпечити проникнення крізь їхню оборону? І це те, що ми робимо", – зауважив він. 

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні значну кількість техніки та озброєння. Зокрема, станом на 17 липня втратила 4 119 танків, 4 542 артсистем, 8 051 бойових броньованих машин та інше.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
356
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація