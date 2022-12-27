"Захоплення Польщею та Угорщиною західних областей України": Медведєв позмагався в абсурдних прогнозах на 2023 рік

Дмитро Медведєв передрікає "створення Четвертого рейху на базі Німеччини та сателітів, що приєдналися до неї (Польща, країни Балтії, Чехії, Словаччини, Румунії, Київської республіки та інших маргіналів)".

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вирішив позмагатися в абсурдних футуристичних гіпотезах і зробив свій прогноз на 2023 рік.

Про це Медведєв написав у Telegram.

"Перед новим роком усі люблять робити прогнози. Багато хто вправляється у футуристичних гіпотезах, змагаючись у пропозиції найнесподіваніших і навіть абсурдних. Зробимо і ми свій внесок", - пише він.

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Отже, що, за версією заступник голови Ради безпеки РФ, може статися у 2023 році:

"1. Підвищення ціни на нафту до 150 доларів за барель та ціни газу до 5 тисяч доларів за 1 тис. куб. м.

2. Повернення Великої Британії до Європейського Союзу.

3. Розпад Європейського Союзу після повернення Великої Британії та скасування ходіння євро як валюти колишнього ЄС.

4. Захоплення Польщею та Угорщиною західних областей колишньої України.

5. Створення Четвертого рейху на базі Німеччини та сателітів, що приєдналися до неї (Польща, країни Балтії, Чехія, Словаччина, Румунія, Київська республіка та інші маргінали).

6. Війна між Францією та Четвертим рейхом. Розділ Європи, включно з новим розділом Польщі.

7. Відділення Північної Ірландії від Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та приєднання до Республіки Ірландія.

8. Громадянська війна США, виділення Каліфорнії і Техасу в самостійні держави. Створення союзної держави Техасу та Мексики. Наступна перемога Ілона Маска під час виборів президента США у частині штатів, закріплених після громадянської війни за республіканцями.

9. Перенесення всіх найбільших фондових майданчиків та фінансової активності із США та Європи до Азії.

10. Крах Бреттон-Вудської фінансової системи, включаючи крах МВФ та Світового банку. Відмова від євро та долара як від світових резервних валют. Повернення золотого стандарту. Перехід до активного використання фіатних цифрових валют".

Медведєв завершив свій абсурдний футуристичний прогноз не менш абсурдним "привітанням".

"З прийдешнім вас, англосаксонські друзі та їхні підсвинки, що радісно похрюкують", - написав він.

Нагадаємо, Медведєв знову заговорив про "гарантії безпеки" для РФ. Він визнав, що Росія хоче припинення існування законно обраної влади в Україні.

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