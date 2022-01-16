Захоплення заручників у США та COVID-штам "Омікрон" у Пекіні. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив із верховним представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем нарощування військ РФ на кордоні з Україною. Читати далі –>
- У США звільнили усіх заручників, захоплених під час богослужінь у синагозі в Коллівіллі в штаті Техас. Підозрюваний мертвий. Читати далі –>
- На Ямайці заарештували колишнього гаїтянського сенатора Джона Джоела Джозефа, який є головним підозрюваним у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза. Читати далі –>
- У нью-йоркському метрополітені на станції "Таймс-сквер" 40-річну жінку штовхнули під потяг. Від отриманих травм потерпіла померла на місці. У вбивсті підозрюють 61-річного безпритульного. Читати далі –>
- У Пекіні в районі Хайдянь зафіксували перший випадок локального зараження новим штамом COVID-19 "Омікрон". Це сталося всього за декілька тижнів до проведення зимових Олімійських ігор-2022. Житловий комплекс і робоче місце пацієнта вже опечатали, фахівці досліджують на коронавірус 2 430 зразків. Читати далі –>