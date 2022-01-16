Захоплення заручників у Техасі: зловмисник звільнив одну людину і озвучив вимоги

Чоловік вимагає звільнення пакистанської нейробіологині Аафії Сіддікі, засудженої до 86 років ув'язнення.

У США звільнили одного з чотирьох заручників, захоплених під час богослужінь у синагозі в Коллівіллі в штаті Техас в суботу, 15 січня.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що потерпілий вийшов із синагоги після 17:00 за місцевим часом. Він не потребує медичної допомоги і незабаром возз'єднається зі своєю сім'єю.

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Тим часом зловмисник вимагає звільнення пакистанської нейробіологині Аафії Сіддікі, засудженої за спробу вбивства американських військових під час перебування під вартою в Афганістані. Жінку підозрювали у зв'язках із терористичною організацію "Аль-Каїда".

За словами офіційних осіб, він також хоче поговорити з Сіддікі, яка наразі відбуває покарання у федеральній в'язниці Техасу. Слідчі розповіли, що поки не встановили особу чоловіка.

Президента США Джо Байдена вже проінформували про інцидент. На ситуацію також відреагував прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет, який вказав, що уважно стежить за ситуацією: "Ми молимося за безпеку заручників та рятувальників".

Нагадаємо, що невідомий взяв у заручники рабина і відвідувачів синагоги в американському Коллівіллі під час ранкової служби в суботу. Чоловік заявив, що озброєний, однак офіційні особи поки не підтвердили цю інформацію.

Зараз із підозрюваним ведуть переговори. В операції беруть участь ФБР та Департамент громадської безпеки Техасу. Мешканців району евакуювали.

Пакистанську нейробіологиню з вченими ступенями Брандейського університету та Массачусетського технологічного інституту Аафію Сіддікі у 2010 році засудили до 86 років ув'язнення за звинуваченням у нападі та стрілянині у бік офіцерів армії США після затримання в Афганістані.

Покарання викликало обурення у Пакистані серед політичних лідерів та прихильників Сіддікі, які вважали її жертвою американської системи кримінального правосуддя.

Відтоді офіційні особи Пакистану публічно висловлювали зацікавленість у будь-якій угоді чи обміні, які можуть призвести до звільнення Сіддікі з-під варти у США, справа також продовжує привертати увагу її прихильників.

Так, у 2018 році чоловіка з Огайо, який, за словами прокуратури, планував вилетіти до Техасу і напасти на в'язницю, щоб звільнити Сіддікі, засудили до 22 років ув'язнення.

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