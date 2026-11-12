Загорнули немовля у рушник і закопали: 11-місячну дитину знайшли живцем похованою в клітці для собак (фото)

Дитина вижила Фото ілюстративне / © pixabay.com

Реклама

У штаті Південна Кароліна, США, 11-місячного хлопчика знайшли живим під землею в клітці для собак. Дитина могла пробути там близько 24 годин. У справі затримали батька немовляти, якому висунули обвинувачення у замаху на вбивство.

Про це повідомляє LADbible.

Реклама

Інцидент стався 10 листопада 2026 року в окрузі Лексінгтон. Пошуки 11-місячного Коа Шарпа привели правоохоронців до ділянки землі приблизно за 45 метрів від будинку його дідуся. Там поліцейські помітили порушений шар ґрунту.

Реклама

Поліція висунула Майклу Комеру звинувачення у замаху на вбивство його сина Коа Шарпа — після того, як немовля знайшли похованим живцем у клітці для собак Фото: Управління шерифа округу Лексінгтон

Коли пошуковці почали копати приблизно на глибину 30 сантиметрів, вони почули плач дитини. Під землею виявили клітку для собак, загорнуту в рушник. Усередині перебував хлопчик, який, попри пережите, залишався живим.

Немовля доправили до лікарні. Згодом у департаменті шерифа округу Лексінгтон повідомили, що дитину виписали та передали під опіку родини. Очікується, що хлопчик повністю одужає.

Шериф округу Лексінгтон Джей Кун припустив, що рушник, яким обмотали клітку, міг утворити повітряну кишеню. Завдяки цьому дитина мала достатньо кисню, щоб дихати до моменту, коли її знайшли рятувальники. За словами правоохоронця, прохолодна погода також могла збільшити шанси немовляти вижити під землею.

Батька немовляти звинуватили у замаху на вбивство

За даними поліції, востаннє хлопчика бачили разом із його батьком Майклом Комером. Саме він залишався з дитиною, поки бабуся хлопчика Патриція, мати чоловіка, виходила у справах.

Реклама

Жінка передала немовля на догляд синові, очікуючи, що до будинку також прибуде інша людина, яка мала наглядати за дитиною. Однак коли та приїхала, вдома вже нікого не було. Після цього забили на сполох і розпочали масштабні пошуки батька та сина.

Майкла Комера затримали в понеділок увечері за підозрою у незаконному проникненні до житла. При цьому хлопчика з ним не було. За словами шерифа, під час затримання чоловік майже нічого не пояснив про місцеперебування дитини.

Наступного дня пошукова операція продовжилася в лісистій місцевості неподалік будинку батька Комера. Саме там правоохоронці й знайшли місце, де було закопано клітку з немовлям.

Наразі Майклу Комеру висунули обвинувачення у замаху на вбивство сина, незаконному поводженні з дитиною, втручанні в опіку та незаконному проникненні до житла.

Реклама

Чоловік залишається під вартою. Слухання щодо визначення застави призначили на 12 листопада.

Правоохоронці продовжують розслідування та намагаються встановити мотив злочину. За попередніми оцінками, хлопчик міг провести під землею близько доби.

Нагадаємо, в Одесі маленькій дівчинці відрізали частину пальчика. Немовля досі оговтується після складної операції, а родина продовжує шукати відповіді та домагатися справедливості.

Новини партнерів

Новини партнерів