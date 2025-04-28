Загострення між Пакистаном та Індією: сходознавець назвав ще одну вагому причину

Прапор Пакистану / © Associated Press

Реклама

Внутрішня політична ситуація у Пакистані стала однією з причин загострення відносин з Індією.

Таку думку висловив кандидат історичних наук, науковий співробітник сходознавчого відділення Фрайбурзького університету Михайло Якубович.

Він нагадав, що територія Джамму та Кашмір, яка контролюється Індією, знаходиться у невизначеній ситуації ще з 1940-х років.

Реклама

"Зокрема, після деколонізації Великої Британії. Тоді була створена межа між новоствореним Пакистаном та Індією. Чимало народностей змішаного й конфесійного бекграунду опинились в цьому регіоні. Потім відбулось кілька війн і все ж таки цей регіон зайняла Індія. Зараз ми маємо ситуацію, коли дві країни обмінялись різного роду ударами, потім були навіть повітряні бої. Відбувалось це незадовго до вторгнення Росії в Україні. Це були 2019-2022 роки, коли було незначне загострення ситуації", - розповів Якубович.

Експерт зазначив, що попри заяви пакистанських націоналістів, наявність ядерної зброї не гарантує країні територіальної цілісності.

"В ситуації з Пакистаном й Індією сторони доходять до певного рівня ескалації й потім починають відступати. Попри наявність у Пакистану ядерної зброї, це не гарантує їм територіальної цілісності в тих межах, про які говорять пакистанські націоналісти. Насправді в Пакистані спрацювала внутрішня ситуація. Пакистан, після того, як з влади пішов Імран Хан, вступив в період певної політичної кризи. Там є угрупування, які діють не лише проти індусів, а й проти пакистанського уряду. Це та ж група Лашкар-е-Тайба, а також різного роду угруповання Белуджистану. Не варто забувати про Вазиристан, де є хороші союзники талібів. Тобто, Пакистан з усіх сторін оточений людьми, які не хочуть бути під його владою. Зараз це стало одним із чинників конфлікту. Зокрема, внутрішні проблеми в самому Пакистані", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Пакистан відкрив вогонь по індійських постах у кількох районах вздовж лінії контролю під час візиту головнокомандувача армії Індії Упендри Двіведі до Срінагару.

Ми раніше інформували, що світ ризикує побачити війну ядерних держав за воду на прикладі Індії та Пакистану.