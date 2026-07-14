Ормузька протока / © Associated Press

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Іран атакував ракетами нафтові танкери «Момбаса» та «Аль-Бахія» в Ормузькій протоці: один індійський член екіпажу загинув, а вісім, серед яких — двоє українців, отримали поранення.

Про це повідомляє Міністерство оборони Об’єднаних Арабських Еміратів.

Відповідно до заяви оборонного відомства, танкери були обстріляні в південній смузі протоки. Вони перебували в територіальних водах Оману.

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Загиблий член екіпажу перебував на борту «Момбаси». З восьми поранених четверо отримали серйозні травми. Шестеро поранених були громадянами Індії та двоє — громадянами України.

Після атаки на суднах спалахнули пожежі. Їх вдалося ліквідувати, але внаслідок удару обидва танкери зазнали матеріальної шкоди.

У Міноборони ОАЕ засудили атаки на такери і наголосили, що воно зберігає за собою «повне право реагувати на цю ескалацію».

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що танкери були атаковані, бо вони нібито проігнорували неодноразові попередження, вимкнули навігаційні системи та намагалися пройти через затоку. Однак у заяві не названо назв суден і не уточнено, чи йдеться про танкери «Момбаса» та «Аль-Бахія».

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Нагадаємо, США відновили удари по Ірану. Центральне командування США заявило, що атаки спрямовані на послаблення військового потенціалу Ірану та захист міжнародного судноплавства.

Перед цим президент США Трамп заявив про відновлення блокади морських портів Ірану. Водночас він запевнив, що Ормузька протока буде відкритою для суден інших країн.

Раніше Катар офіційно закликав всіх власників суден тимчасово призупинити навігацію та морську діяльність після удару іранських балістичних ракет.

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