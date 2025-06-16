Загострення на Близькому Сході: одна з країна вирішила збільшити виробництво ракет

Ізраїль. / © Associated Press

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На тлі загострення на Близькому Сході Туреччина збільшить виробництво ракет. Анкара прагне підвищити власні запаси ракет середньої і великої дальності "до рівня стримування".

Про це заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Defense Here.

"У найближчому майбутньому ми матимемо настільки потужний оборонний потенціал, що ніхто не наважиться кинути нам виклик", - заявив турецький лідер під час виступу після засідання кабінету міністрів.

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З його слів, турецьке виробництво оборонної промисловості досягло точки. Тепер, каже Ердоган, країна “може виробляти як якість, так і кількість, щоб посилити стримування”. Втім, конкретних найменувань озброєння він не називав.

Окрім того, президент Туреччини заявив, що суперечки навколо ядерної програми Ірану повинні вирішуватися дипломатичним шляхом, а не силою. З його слів, Анкара також задіює "човникову дипломатію" для деескалації напруженості між Ізраїлем та Іраном.

Загострення на Близькому Сході

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що в Єрусалима “не було іншого вибору”, окрім як напасти на Іран, адже Тегеран “драматично” просувався до створення ядерної бомби.

Тим часом американський президент Дональд Трамп зробив заяву про загострення на Близькому Сході. З його слів, Вашингтон підтримує Ізраїль, і зараз “у нього все гаразд”. Натомість Іран, каже Трамп, має “поговорити, і поговорити негайно”.

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Зауважимо, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко наголошує, що Росії вигідна війна Ізраїлю проти Ірану. З його слів, росіяни найбільше зацікавлені в тому, щоб нафтова галузь Ірану була знищена Ізраїлем у війні.

Зауважимо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проти посередницької ролі президента-диктатора РФ Володимира Путіна у війні між Ізраїлем та Іраном. “Фюрер” перш за все повинен припинити війну, яку він розпочав в Україні, додав німецький політик.

Дата публікації 13:50, 16.06.25 Кількість переглядів 54 Загинули 5 українців, жодних переговорів, США перекидають зброю - Ізраїль просто зараз