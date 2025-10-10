ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
1 хв

Загострення з Росією: НАТО проведе ядерні навчання

Щорічні навчання НАТО з ядерного стримування Steadfast Noon розпочнуться 13 жовтня.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Марк Рютте

Марк Рютте / © Getty Images

У понеділок, 13 жовтня, НАТО стартує зі щорічними ядерними навчаннями Steadfast Noon, які покликані перевірити боєготовність сил стримування на тлі зростання напруженості з Росією.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

«Це планові навчання, які ми проводимо щороку. Вони допомагають гарантувати надійність, безпеку та ефективність нашого ядерного арсеналу», — зазначив Рютте.

Він уточнив, що ці навчання слугують «чітким сигналом для будь-якого потенційного ворога: НАТО готове захищати кожного свого члена від будь-якої загрози».

Раніше видання Financial Times повідомило, що союзники по НАТО обговорюють більш рішучу реакцію на дедалі провокаційніші дії очільника Кремля Володимира Путіна — серед варіантів, зокрема, розгортання озброєних дронів уздовж кордону з Росією та послаблення обмежень для пілотів, що дозволить їм відкривати вогонь по російських літаках.

Зазначається, що ініціаторами переговорів виступили країни, що межують з Росією, за підтримки Франції та Великої Британії, які відтоді розширилися до більшої групи в Альянсі.

Дата публікації
Кількість переглядів
64
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie