Загострення з Росією: НАТО проведе ядерні навчання
Щорічні навчання НАТО з ядерного стримування Steadfast Noon розпочнуться 13 жовтня.
У понеділок, 13 жовтня, НАТО стартує зі щорічними ядерними навчаннями Steadfast Noon, які покликані перевірити боєготовність сил стримування на тлі зростання напруженості з Росією.
Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.
«Це планові навчання, які ми проводимо щороку. Вони допомагають гарантувати надійність, безпеку та ефективність нашого ядерного арсеналу», — зазначив Рютте.
Він уточнив, що ці навчання слугують «чітким сигналом для будь-якого потенційного ворога: НАТО готове захищати кожного свого члена від будь-якої загрози».
Раніше видання Financial Times повідомило, що союзники по НАТО обговорюють більш рішучу реакцію на дедалі провокаційніші дії очільника Кремля Володимира Путіна — серед варіантів, зокрема, розгортання озброєних дронів уздовж кордону з Росією та послаблення обмежень для пілотів, що дозволить їм відкривати вогонь по російських літаках.
Зазначається, що ініціаторами переговорів виступили країни, що межують з Росією, за підтримки Франції та Великої Британії, які відтоді розширилися до більшої групи в Альянсі.