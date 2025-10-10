Загострення з Росією: НАТО проведе ядерні навчання

Марк Рютте / © Getty Images

У понеділок, 13 жовтня, НАТО стартує зі щорічними ядерними навчаннями Steadfast Noon, які покликані перевірити боєготовність сил стримування на тлі зростання напруженості з Росією.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

«Це планові навчання, які ми проводимо щороку. Вони допомагають гарантувати надійність, безпеку та ефективність нашого ядерного арсеналу», — зазначив Рютте.

Він уточнив, що ці навчання слугують «чітким сигналом для будь-якого потенційного ворога: НАТО готове захищати кожного свого члена від будь-якої загрози».

Раніше видання Financial Times повідомило, що союзники по НАТО обговорюють більш рішучу реакцію на дедалі провокаційніші дії очільника Кремля Володимира Путіна — серед варіантів, зокрема, розгортання озброєних дронів уздовж кордону з Росією та послаблення обмежень для пілотів, що дозволить їм відкривати вогонь по російських літаках.

Зазначається, що ініціаторами переговорів виступили країни, що межують з Росією, за підтримки Франції та Великої Британії, які відтоді розширилися до більшої групи в Альянсі.