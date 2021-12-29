"Захотіли української крові": у Вроцлаві поляки увірвалися до хостелу українців — соцмережі

"Захотіли української крові": у Вроцлаві поляки увірвалися до хостелу українців — соцмережі

Проте, неочікувано для себе, нападники отримали від українців відсіч.

У Вроцлаві четверо п’яних поляків серед ночі вдерлися до хостелу, де проживали українці, і почали кричати, що "бажають української крові".

Про це розповів на своїй сторінці у Facebook головний сержант танкової роти батальйону ЗСУ "Айдар" Віталій Корун.

"До хостелу, де живуть українці, вночі, вибивши з ноги двері, увірвалися четверо поляків, звісно що п'яні, і почали кричати що вони "бажають скуштувати української крові", — написав він.

За словами Коруна, у цей час у хостелі перебував танкіст із батальйону "Айдар" із позивним "Акс", який разом з іншими українцями дав відсіч нападникам.

"Акс" виконав їх бажання — ці д*біли відчули смак крові, тільки своєї. У двох нападників вибиті зуби, двоє інших повтікали, побачивши як "Акс" тих "пригощає", — додав військовий.

Українці поліцію не викликали, а просто викинули хуліганів на вулицю.

У Вроцлаві поляки з кулаками увірвалися до хостелу, де жили українці, але неочікувано отримали відсіч

Зазначимо, що офіційного підтвердження цієї інформації поки нема. Ні в поліції Вроцлава, ні в українському консульстві у цьому місті інцидент не коментують.

У коментарях під відео з сумом відзначили, що український танкіст змушений їхати на заробітки до Польщі.

Інші наголосили, що все потрібно було викликати поліцію: "Даремно не викликали поліцію. В мене була подібна ситуація. Поляки перекрутили все, налаштували проти українців половину міста, і напали повторно. Пробували бити навіть жінок".

Раніше повідомлялося, що українка без необхідного спорядження застрягла у польських Татрах, її рятували гелікоптером.

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