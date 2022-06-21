"Захотілося кращого життя": пес білоруських прикордонників після трьох невдалих спроб все ж утік до Польщі

"Захотілося кращого життя": пес білоруських прикордонників після трьох невдалих спроб все ж утік до Польщі

Собаку тричі намагалися повернути білоруським силовикам, але безуспішно: щоразу він повертався назад.

У Білорусі службовий пес прикордонників після трьох невдалих спроб зміг втекти до Польщі.

Про це повідомляє Polsat News.

Восьмирічна бельгійська вівчарка на прізвисько Стів разом із білоруськими прикордонниками патрулювала польсько-білоруський кордон. Собаку тричі намагалися повернути білоруським силовикам, але безуспішно: щоразу він повертався назад. Волонтери зазначають, що це незвично, тому що дресировані собаки, які працюють у спецслужбах, зазвичай не кидають своїх господарів. Проте Стів таки досяг свого — вчетверте його залишили в Польщі.

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У собаки виявилися серйозні шкірні захворювання та ознаки недоїдання. Волонтери припускають, що колишні господарі тримали Стіва на хлібі та воді та не виключають, що собаку били.

Зараз Стів перебуває в притулку для людей похилого віку: пес вже занадто старий, щоб повернутися на службу.

"Він вирішив спробувати кращого життя, і, як бачите, йому це вдалося. Він задоволений", — кажуть волонтери.

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